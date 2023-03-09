Ми маємо право вручати повістки в будь-якому місці – військком Харківщини

Від практики вручення повісток військовозобов’язаним за адресою їхнього проживання в Харківській області вже давно відійшли, констатував військком обласного територіального центру комплектування Володимир Арап, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

“На жаль, ми давно вже відійшли від цієї методики (вручати повістки тільки за домашніми адресами – Ред.). Ми всі розуміємо, що якщо людина прописана за відповідною адресою, то або вона там не проживає, або за бажання двері може не відчинити навіть при наявності представника поліції, який разом із представниками РТЦК здійснює повідомлення”, – зазначив Арап.

Він повідомив, що пошук військовозобов’язаних простіше здійснювати у невеликих населених пунктах – там про прибуття нових мешканців військовим повідомляють сільради та керівництво громад.

“Що стосується вручення повісток, на сьогодні в жодному законодавчому акті не заборонено вручення повісток у будь-яких місцях: чи це домашня адреса, підприємство чи місця великого скупчення людей, блокпости, вулиця – будь ласка, представник РТЦК разом із представником Національної поліції безпосередньо на вулиці або в торговому центрі можуть вручити цю повістку”, – наголосив військком.

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Він повідомив, що в центрах комплектування очікують на внесення змін до законодавства, якими пропишуть чіткий механізм вручення повісток не за домашньою адресою.