Мобилизация на Харьковщине: в дом зайти не могут и насильно не забирают

Об особенностях мобилизации на Харьковщине на брифинге 9 марта рассказал военком областного территориального центра комплектования Владимир Арап, передает корреспондент МГ «Объектив».

Арап заверил, что ни о каком насилии в отношении военнообязанных или же нарушении частной собственности на Харьковщине речи быть не может.

«Мы постоянно проводим селекторные совещания, где я всем начальникам РТЦК определяю, что никаких физических методов влияния на военнообязанного быть не может. Это может только дать негатив. А в плане общения у нас всегда: фиксируйте обязательно все случаи, когда вас оскорбляют, когда на вас начинают бросаться, чтобы вы не были в этой ситуации. Потому что у нас все хорошие, а мы плохие, — поделился Арап. — Мы никого насильно никуда не толкаем, не забираем. Это только соответствующие провокации, которые совершаются».

Также Арап заверил, что на территорию частных домовладений без разрешения хозяев ни военкомы, ни полиция на Харьковщине с повестками не заходят.

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«Даже работник полиции не имеет права зайти в частный дом или в квартиру, если на это не имеет согласия самого военнообязанного. Мы можем прийти, позвонить в звонок, но если он не откроет дверь, никто не может зайти к нему», — подчеркнул военком.