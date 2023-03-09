Мобілізація на Харківщині: до будинку зайти не можуть і насильно не забирають

Про особливості мобілізації на Харківщині на брифінгу 9 березня розповів військком обласного територіального центру комплектування Володимир Арап, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”.

Арап запевнив, що ні про яке насильство щодо військовозобов’язаних чи порушення приватної власності на Харківщині мови бути не може.

“Ми постійно проводимо селекторні наради, де я всім начальникам РТЦК визначаю, що жодних фізичних методів впливу на військовозобов’язаного бути не може. Це може лише дати негатив. А у плані спілкування у нас завжди: фіксуйте обов’язково всі випадки, коли вас ображають, коли на вас починають кидатися, щоб ви не були в цій ситуації. Тому що в нас усі хороші, а ми погані, — поділився Арап. — Ми нікого насильно нікуди не штовхаємо, не забираємо. Це лише відповідні провокації, які відбуваються”.

Також Арап запевнив, що на територію приватних домоволодінь без дозволу господарів ані військкоми, ані поліція на Харківщині із повістками не заходять.

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“Навіть працівник поліції не має права зайти до приватного будинку чи квартири, якщо на це не має згоди самого військовозобов’язаного. Ми можемо прийти, подзвонити у дзвінок, але якщо він не відчинить двері, ніхто не може зайти до нього”, – підкреслив військком.