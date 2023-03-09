За два місяці поліція спіймала 600 ухилістів на Харківщині

Чоловіки, отримавши повістки, не прибули до РТЦК. У такому разі військкоми звертаються за допомогою до Нацполіції. На Харківщині система працює ефективно, кажуть фахівці.

Усі військовозобов’язані, які отримують повістку, згідно із законодавством, зобов’язані з’явитися до центру комплектування – підкреслив на брифінгу в Харкові військовий комісар обласного територіального центру комплектування полковник Володимир Арап, передає кореспондент МГ “Об’єктив”. При цьому не з’явитися у вказаний термін можна лише за наявності поважних причин, у тому числі хвороб або від’їзду, сімейних обставин.

“Але якщо він не з’являється у певний час, ми, згідно зі своїми документами, надаємо інформацію в управління Національної поліції, та Національна поліція здійснює розшук і доставку цих військовозобов’язаних для складання на них протоколів. Приблизно 600 осіб за останні два місяці знайшли та притягли до адмінвідповідальності, склали протоколи, винесли постанови. Людина може отримати від 1000 до 5000 грн штрафу”, – повідомив Арап.

Військовозобов’язаних, яких таким чином доставили до поліції, одразу відправляють на медкомісію. І якщо їх визнають гідними, чоловіки вирушають нести службу.

“Є категорія військовозобов’язаних, які вже отримали повістку, пройшли медогляд, їм було вручено повістку для того, щоб прибути з речами для відправлення. Якщо така категорія не з’являється – це вже кримінальна відповідальність, і вони можуть бути засуджені на строк до 5 років”, – попередив військком.

Раніше Арап заявив, що вручати повістки мешканцям Харківщини можуть у будь-якому місці. Законом це не заборонено.