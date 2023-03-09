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За два месяца полиция поймала 600 уклонистов на Харьковщине

Общество 13:39   09.03.2023
Елена Нагорная
Оксана Горун
За два месяца полиция поймала 600 уклонистов на Харьковщине

Мужчины, получив повестки, не являлись в РТЦК. В таком случае военкомы обращаются за помощью к Нацполиции. На Харьковщине система работает эффективно, говорят специалисты.

Все военнообязанные, получающие повестку, согласно законодательству, обязаны явиться в центр комплектования — подчеркнул на брифинге в Харькове военный комиссар областного территориального центра комплектования полковник Владимир Арап, передает корреспондент МГ «Объектив». При этом не явиться в указанный срок можно только при наличии уважительных причин, в том числе болезни или отъезда, семейных обстоятельств.

«Но если он не появляется в определенное время, мы, согласно своим документам, предоставляем информацию в управление Национальной полиции и Национальная полиция осуществляет розыск и доставку этих военнообязанных для составления на них протоколов. Примерно 600 человек за последние два месяца нашли и привлекли к админответственности, составили протоколы, вынесли постановления. Человек может получить от 1000 до 5000 грн штрафа», — сообщил Арап.

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    • Военнообязанных, которых таким образом доставили в полицию, затем сразу отправляют на медкомиссию. И если их признают годными, мужчины отправляются нести службу.

    «Есть категория военнообязанных, которые уже получили повестку, прошли медосмотр, им была вручена повестка для того, чтобы прибыть с вещами для отправки. Если такая категория не является – это уже уголовная ответственность и они могут быть осуждены на срок до 5 лет», — предупредил военком.

    Ранее Арап заявил, что вручать повестки жителям Харьковщины могут в любом месте. Законом это не запрещено.

    Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 13:39;

    • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчины, получив повестки, не являлись в РТЦК. В таком случае военкомы обращаются за помощью к Нацполиции. На Харьковщине система работает эффективно, говорят специалисты".