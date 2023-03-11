У Харкові у клуб навідалися військкоми і вручають повістки – соцмережі (відео)
У Харкові представники територіального центру комплектування відвідали один із розважальних закладів.
Відповідні допис та відео опублікували у харківському Telegram-каналі з посиланням на підписників. Вони розповіли, що військкоми попросили адміністрацію вимкнути музику, після чого почали виписувати повістки.
Усе це не потрапило на відео. У кадрі більшість відвідувачів – дівчата.
Відео: соцмережі
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Нагадаємо, військком Харківського обласного територіального центру комплектування Володимир Арап роз’яснював, що представники ТЦК мають право вручати повістки будь-де – законодавством місця не визначені. У центрах комплектування очікують на внесення змін до законодавства, якими пропишуть чіткий механізм вручення повісток не за домашньою адресою.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 21:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові представники територіального центру комплектування відвідали один із розважальних закладів.".