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У Харкові у клуб навідалися військкоми і вручають повістки – соцмережі (відео)

Суспільство 21:24   11.03.2023
Олена Нагорна
У Харкові у клуб навідалися військкоми і вручають повістки – соцмережі (відео)

У Харкові представники територіального центру комплектування відвідали один із розважальних закладів.

Відповідні допис та відео опублікували у харківському Telegram-каналі з посиланням на підписників. Вони розповіли, що військкоми попросили адміністрацію вимкнути музику, після чого почали виписувати повістки.

Усе це не потрапило на відео. У кадрі більшість відвідувачів – дівчата.

Відео: соцмережі

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Нагадаємо, військком Харківського обласного територіального центру комплектування Володимир Арап роз’яснював, що представники ТЦК мають право вручати повістки будь-де – законодавством місця не визначені. У центрах комплектування очікують на внесення змін до законодавства, якими пропишуть чіткий механізм вручення повісток не за домашньою адресою.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 21:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові представники територіального центру комплектування відвідали один із розважальних закладів.".