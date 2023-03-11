У Харкові у клуб навідалися військкоми і вручають повістки – соцмережі (відео)

У Харкові представники територіального центру комплектування відвідали один із розважальних закладів.

Відповідні допис та відео опублікували у харківському Telegram-каналі з посиланням на підписників. Вони розповіли, що військкоми попросили адміністрацію вимкнути музику, після чого почали виписувати повістки.

Усе це не потрапило на відео. У кадрі більшість відвідувачів – дівчата.

Відео: соцмережі

Нагадаємо, військком Харківського обласного територіального центру комплектування Володимир Арап роз’яснював, що представники ТЦК мають право вручати повістки будь-де – законодавством місця не визначені. У центрах комплектування очікують на внесення змін до законодавства, якими пропишуть чіткий механізм вручення повісток не за домашньою адресою.