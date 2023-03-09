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Військкоми Харківщини поскаржились у СБУ на канали про видачу повісток

Суспільство 19:23   09.03.2023
Олена Нагорна
Військкоми Харківщини поскаржились у СБУ на канали про видачу повісток

Спільноти в соцмережах, які повідомляють про місця вручення повісток, мають бути заблоковані, а їхні адміністратори – понести відповідальність, вважає військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування полковник Володимир Арап.

Про це він заявив на брифінгу у Харкові, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

“Це робота інших структур – Служби безпеки. Вони займаються. Але я вважаю, що всі ці сайти, які викидають цю інформацію, – це сприяння лише РФ для того, щоб зірвати проведення мобілізації. Я до цього ставлюсь категорично. І ми вже офіційно звернулись до Служби безпеки щодо закриття таких сайтів. Щоб знайти, хто там безпосередньо є адміністратор. Я вважаю, що коли вже більше року йде війна – адміністратори мають бути притягнуті до якоїсь відповідальності”, – вважає Арап.

Нагадаємо, напередодні у СБУ повідомили, що заблокували 26 Теlegram-каналів, які інформували про те, де роздають повістки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 19:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спільноти в соцмережах, які повідомляють про місця вручення повісток, мають бути заблоковані, а їхні адміністратори – понести відповідальність, вважає військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування полковник Володимир Арап.".