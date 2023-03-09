Военкомы Харьковщины пожаловались в СБУ на Теlegram-каналы о выдаче повесток

Сообщества в соцсетях, которые сообщают о местах вручения повесток, должны быть заблокированы, а их администраторы — понести ответственность, считает военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования полковник Владимир Арап.

Об этом он заявил на брифинге в Харькове, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Это работа других структур — Службы безопасности. Они занимаются. Но я считаю, что все эти сайты, которые выбрасывают эту информацию, — это содействие только РФ для того, чтобы сорвать проведение мобилизации. Я к этому отношусь категорически. И мы уже официально обратились в Службу безопасности по закрытию таких сайтов. Чтобы найти, кто там непосредственно является администратором. Я считаю, что когда уже больше года идет война — администраторы должны быть привлечены к какой-то ответственности», — считает Арап.

Напомним, накануне в СБУ сообщили, что заблокировали 26 Теlegram-каналов, которые информировали о том, где раздают повестки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях.

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