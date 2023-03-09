Live
  • Четверг 09.03.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.57
    • 🔴

Военкомы Харьковщины пожаловались в СБУ на Теlegram-каналы о выдаче повесток

Общество 19:23   09.03.2023
Елена Нагорная
Военкомы Харьковщины пожаловались в СБУ на Теlegram-каналы о выдаче повесток Фото: СБУ

Сообщества в соцсетях, которые сообщают о местах вручения повесток, должны быть заблокированы, а их администраторы — понести ответственность, считает военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования полковник Владимир Арап.

Об этом он заявил на брифинге в Харькове, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Это работа других структур — Службы безопасности. Они занимаются. Но я считаю, что все эти сайты, которые выбрасывают эту информацию, — это содействие только РФ для того, чтобы сорвать проведение мобилизации. Я к этому отношусь категорически. И мы уже официально обратились в Службу безопасности по закрытию таких сайтов. Чтобы найти, кто там непосредственно является администратором. Я считаю, что когда уже больше года идет война — администраторы должны быть привлечены к какой-то ответственности», — считает Арап.

Напомним, накануне в СБУ сообщили, что заблокировали 26 Теlegram-каналов, которые информировали о том, где раздают повестки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях.

Читайте также: За два месяца полиция поймала 600 уклонистов на Харьковщине

Читайте также: Мобилизация на Харьковщине: в дом зайти не могут и насильно не забирают

Читайте также: Мы имеем право вручать повестки в любом месте — военком Харьковщины

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:23
Военкомы Харьковщины пожаловались в СБУ на Теlegram-каналы о выдаче повесток
18:55
Прокуратура показала видео с места одного из «прилетов» на Харьковщине
18:24
Не только ракеты: Генштаб рассказал об обстрелах Харьковщины за сутки
17:58
Удар ракетой Х-22 по Песочину: поселковый голова показал разрушения (фото)
17:18
Авторитету «Чижу», служившему «вагнеровцам» в Волчанске, грозит пожизненное

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Военкомы Харьковщины пожаловались в СБУ на Теlegram-каналы о выдаче повесток»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 19:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщества в соцсетях, которые сообщают о местах вручения повесток, должны быть заблокированы, а их администраторы — понести ответственность, считает военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования полковник Владимир Арап.".