Месть военных сотрудникам ТЦК в Харькове — в ОТЦК и СП заявили про фейк

В Харьковском областном ТЦК и СП прокомментировали слухи, которые распространились в соцсетях о якобы ловле своих сотрудников военнослужащими из боевых частей ВСУ.

«В очередной раз в социальных сетях ходят слухи о мести военных, что якобы военнослужащие из боевых частей отлавливают и отправляют на фронт военнослужащих территориальных центров комплектования. Ни одно из подобных сообщений не соответствует действительности. На самом деле, никаких даже подобных инцидентов никогда не было. Есть полное взаимодействие и положительная коммуникация между военнослужащими ТЦК и СП и командирами и военнослужащими боевых подразделений», — написали на странице Харьковского ОТЦК и СП в Facebook.

В центре комплектования указали, что создает подобные фейки российская пропаганда. А основная цель этой информационной войны — повлиять и на военных, и на гражданских, «расколоть Украинскую армию изнутри, дискредитировать и настроить гражданских против ТЦК».

В ОТЦК призвали граждан проверять информацию, которую распространяют непроверенные лица.

Ранее в Центре противодействия дезинформации СНБО прогнозировали, что в июне возрастет количество фейков о ТЦК и различных видео с жесткими задержаниями мужчин. Специалисты по борьбе с дезинформацией связали это с тем, что 5 июня истекает срок для прохождения повторного медицинского обследования (ВЛК) для лиц, признанных ограниченно пригодными к военной службе.