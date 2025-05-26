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«Из гранатомета по военкомату в Харькове, 36 погибших»: ответ ЦПД на фейк

Политика 17:28   26.05.2025
Елена Нагорная
«Из гранатомета по военкомату в Харькове, 36 погибших»: ответ ЦПД на фейк Фото: rbc.ua

Информация из сети об обстреле здания военкомата в Харькове и гибели 36 сотрудников ТЦК является фейком, отметили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

В ведомстве объяснили, что пропагандистские Telegram-каналы распространяют старый репортаж об обстреле харьковского военкомата из гранатомета.


Скриншот

«На самом деле событие на видео произошло еще в сентябре 2014 года. Именно тогда и был снят этот репортаж. Соответственно, информация о «36 погибших» является фейковой. Кроме того, с апреля 2021 года в Украине больше не существует военных комиссариатов — их переименовали в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). А с 23 февраля 2022 года ТЦК и СП окончательно заменили военкоматы согласно постановлению КМУ №154», — напомнили в ЦПД.

Цель распространения этого видео, добавили в ведомстве, — манипуляция на фоне мобилизационной кампании, создание образа массового сопротивления общества и делегитимизация украинской власти.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 17:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Информация из сети об обстреле здания военкомата в Харькове и гибели 36 сотрудников ТЦК является фейком, отметили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.".