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75% украинцев не одобряют увольнение Залужного — The Times

Политика 15:26   06.02.2024
Оксана Якушко
75% украинцев не одобряют увольнение Залужного — The Times

Виталий Кличко, мэр Киева, раскритиковал президента Владимира Зеленского после того, как тот заявил, что находится на грани увольнения популярного главы ВСУ генерала Валерия Залужного в рамках радикальной смены высокопоставленных чиновников, пишет The Times.

«Необходима перезагрузка, новое начало», — заявил Зеленский итальянскому СМИ Rai News, когда его спросили о слухах о том, что он намерен заменить генерала Валерия Залужного.

Зеленский добавил: «Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, будучи убежденными в победе. Нам нельзя унывать, у нас должна быть правильная положительная энергия». Он не назвал имена других чиновников, которых собирался заменить.

Несмотря на неудачное летнее контрнаступление Украины, Залужный остается самым авторитетным общественным деятелем Украины с рейтингом чуть более 90%, согласно опросам общественного мнения, проведенным Киевским международным институтом социологии. Зеленский находится на втором месте с 77%. Тот же опрос показал, что около 75% украинцев не одобряют увольнение Залужного, серьезного генерала, который возглавляет ВСУ с 2021 года. Только 2% приветствовали бы это.

Кличко предупредил, что увольнение Залужного может оказать негативное влияние на украинское общество, заявив, что генерал стал причиной того, что люди «по-настоящему доверяют ВСУ». Ранее он также критиковал Зеленского за его авторитарные тенденции, а также за его «ошибки» в начале российского вторжения в 2022 году.

«Сегодня тот момент, когда политика может возобладать над разумом и интересами страны», — написал Кличко в своем Telegram-канале. «Надеюсь, власти понимают всю серьезность шагов, которые они сейчас предпринимают, и всю полноту своей ответственности. Когда Украина буквально борется за свое существование, главное — это боеспособность и слаженность армии и единство общества».

Михаил Подоляк, старший советник президента, заявил, что офис Зеленского проводит проверку действий вооруженных сил за последние два года, после чего примут «соответствующее решение».

Разлад между Зеленским и Залужным стал очевидным в ноябре, когда генерал заявил The Economist, что война зашла в тупик. Представитель президентской администрации сообщил национальному телевидению, что этот комментарий вызвал «панику» среди западных союзников Украины. Считается, что у Зеленского есть разногласия с Залужным из-за того, что армия требует полмиллиона новых призывников.

Замена Залужного почти спустя два года после начала войны будет крайне непопулярна среди украинских солдат и мирных жителей, считает киевский политолог Владимир Фесенко. Но армия понимает, что любой серьезный вызов Зеленскому сыграет на руку РФ.

«Я не ожидаю военного переворота. Украинские военные достаточно дисциплинированы и понимают, что бунт в военное время чреват опасностью военного поражения», — сказал он. «Кроме того, не все военачальники поддерживают Залужного. Но будет сильное недовольство и в армии, и в обществе».

Многие сомневаются, что замена Залужного улучшит ситуацию. «В чем заключается новый подход и кто его обеспечивает? Я не вижу, кто мог бы предложить совершенно другую стратегию и заставить ее работать», — написал украинский военный корреспондент Илья Пономаренко.

В Донецкой области украинские войска вблизи линии фронта опасались внезапной смены военного руководства страны. «Это увольнение сейчас было бы неуместно, потому что на поле боя командиров не меняют», — сказал Reuters солдат с позывным «Тайгер». Другой сказал, что неправильно винить Залужного в провале украинского контрнаступления.

Генерал-лейтенант Кирилл Буданов, глава украинской военной разведки, считается предпочтительной заменой Зеленскому. Однако у него нет опыта командования такими крупными силами, и он не хочет брать на себя эту роль.

Отставка Залужного может сделать его конкурентом на пост президента. Хотя Залужный не подал никаких признаков того, что у него есть политические амбиции, критики Зеленского видят в нем возможную замену президенту. Украина должна была провести президентские выборы в марте, но их отложили на неопределенный срок из-за военного положения, введенного в начале войны почти два года назад. Решение приняли подавляющее большинство украинцев.

«Если Залужного уволят, вокруг него начнет формироваться широкая коалиция оппозиционных сил. Он приобретет неформальный статус политической альтернативы Зеленскому и будущего кандидата на пост президента», — заявил Фесенко. «Высока вероятность, что оппозиция начнет поднимать вопрос о необходимости президентских и парламентских выборов еще во время войны».

Читайте также: Зеленский увольнением выталкивает Залужного в политику – ВВС

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 15:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Виталий Кличко, мэр Киева, раскритиковал президента Владимира Зеленского после того, как тот заявил, что находится на грани увольнения популярного главы ВСУ генерала Валерия Залужного в рамках радикальной смены высокопоставленных чиновников, пишет The Times.".