75% українців не схвалюють звільнення Залужного – The Times

Віталій Кличко, мер Києва, розкритикував президента Володимира Зеленського після того, як той заявив, що перебуває на межі звільнення популярного глави ЗСУ генерала Валерія Залужного в рамках радикальної зміни високопосадовців, пише The Times.

“Необхідне перезавантаження, новий початок”, – заявив Зеленський італійському ЗМІ Rai News, коли його запитали про чутки про те, що він має намір замінити генерала Валерія Залужного.

Зеленський додав: «Якщо ми хочемо перемогти, ми всі маємо рухатися в одному напрямку, переконані у перемозі. Нам не можна сумувати, у нас має бути правильна позитивна енергія». Він не назвав імена інших чиновників, яких мав намір замінити.

Попри невдалий літній контрнаступ України, Залужний залишається найавторитетнішим громадським діячем України з рейтингом трохи понад 90%, згідно з опитуваннями громадської думки, проведеними Київським міжнародним інститутом соціології. Зеленський знаходиться на другому місці із 77%. Те ж опитування показало, що близько 75% українців не схвалюють звільнення Залужного, серйозного генерала, який очолює ЗСУ з 2021 року. Лише 2% вітали б це.

Кличко попередив, що звільнення Залужного може негативно вплинути на українське суспільство, заявивши, що генерал став причиною того, що люди “по-справжньому довіряють ЗСУ”. Раніше він також критикував Зеленського за його авторитарні тенденції, а також за його «помилки» на початку російського вторгнення у 2022 році.

«Сьогодні той момент, коли політика може взяти гору над розумом та інтересами країни», — написав Кличко у своєму Telegram-каналі. «Сподіваюся, влада розуміє всю серйозність кроків, які вона зараз робить, і всю повноту своєї відповідальності. Коли Україна буквально бореться за своє існування, головне — це боєздатність та злагодженість армії та єдність суспільства».

Михайло Подоляк, старший радник президента, заявив, що офіс Зеленського проводить перевірку дій збройних сил за останні два роки, після чого ухвалять “відповідне рішення”.

Розлад між Зеленським і Залужним став очевидним у листопаді, коли генерал заявив The Economist, що війна зайшла в глухий кут. Представник президентської адміністрації повідомив національному телебаченню, що цей коментар викликав паніку серед західних союзників України. Вважається, що Зеленський має розбіжності із Залужним через те, що армія вимагає півмільйона нових призовників.

Заміна Залужного майже через два роки після початку війни буде вкрай непопулярною серед українських солдатів і мирних жителів, вважає київський політолог Володимир Фесенко. Але армія розуміє, що будь-який серйозний виклик Зеленському зіграє на руку РФ.

«Я не чекаю на військовий переворот. Українські військові досить дисципліновані і розуміють, що бунт у воєнний час загрожує небезпекою військової поразки”, – сказав він. «Крім того, не всі воєначальники підтримують Залужного. Але буде сильне невдоволення і в армії, і в суспільстві».

Багато хто сумнівається, що заміна Залужного покращить ситуацію. «У чому новий підхід і хто його забезпечує? Я не бачу, хто міг би запропонувати зовсім іншу стратегію та змусити її працювати», — написав український військовий кореспондент Ілля Пономаренко.

На Донеччині українські війська поблизу лінії фронту побоювалися раптової зміни військового керівництва країни. “Це звільнення зараз було б недоречно, тому що на полі бою командирів не змінюють”, – сказав Reuters солдат із позивним “Тайгером”. Інший сказав, що неправильно звинувачувати Залужного у провалі українського контрнаступу.

Генерал-лейтенант Кирило Буданов, голова української військової розвідки, вважається за кращу заміну Зеленському. Однак він не має досвіду командування такими великими силами, і він не хоче брати на себе цю роль.

Відставка Залужного може зробити його конкурентом на пост президента. Хоча Залужний не подав жодних ознак того, що має політичні амбіції, критики Зеленського вбачають у ньому можливу заміну президенту. Україна мала провести президентські вибори у березні, але їх відклали на невизначений термін через воєнний стан, запроваджений на початку війни майже два роки тому. Рішення ухвалили переважна більшість українців.

«Якщо Залужного звільнять, довкола нього почне формуватися широка коаліція опозиційних сил. Він набуде неформального статусу політичної альтернативи Зеленському та майбутнього кандидата на пост президента”, – заявив Фесенко. «Висока ймовірність, що опозиція почне порушувати питання необхідності президентських і парламентських виборів ще під час війни».