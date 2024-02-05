Зеленський звільненням виштовхує Залужного у політику – ВВС

Заява Володимира Зеленського італійському телеканалу RAI остаточно підтвердила те, що й так було очевидним. А саме, що відставка Валерія Залужного, про яку стільки говорили протягом останніх тижнів, – це питання не військової тактики і стратегії, не різних поглядів президента і головнокомандувача ЗСУ на майбутнє бойових дій, пише ВВС Україна.

Адже як інакше сприймати слова президента України, який говорить про відставку свого топгенерала у категоріях на кшталт “нам потрібно перезавантажити не лише військовий сектор, а й інших керівників держави”?

Поки що не дуже зрозуміло, яких саме керівників держави хоче перезавантажити Володимир Зеленський (з упевненістю можна сказати лише, що серед цих керівників точно не буде голови його офісу Андрія Єрмака, його позиції “віцепрезидента” напевно нічого не загрожує). Але сама постановка питання – звільнимо того чи того міністра, а заразом і головнокомандувача Збройних сил змінимо – це точно про політику, яка остаточно повернулася до України у стані війни.

Аналізуючи відставку Залужного, яка формально ще не відбулася, але тепер вже здається неминучою, українські спостерігачі часто згадують про історію двадцятирічної давності.

Популярний прем’єр Віктор Ющенко тоді не горів бажанням вплутуватися в політичні баталії, вони взагалі були йому глибоко противні.

Але відставка з посади глави уряду по суті не залишила йому вибору – Ющенко став символом альтернативи обридлому “кучмізму”, органічним центром тяжіння для опозиції до президента, який на очах втрачав популярність. Що було далі – ми знаємо.

Аналогія із Залужним, який ніколи не заявляв про політичні амбіції, але зараз перебуває за крок від того, щоб, можливо, проти своєї волі стати зримою альтернативою Володимиру Зеленському, лежить на поверхні.

Парадоксально: президент, який два місяці тому застерігав головнокомандувача від участі у політиці, сьогодні сам його до неї виштовхує.

Проблема полягає лише в тому, що сьогодні ніхто – включно із Залужним та Зеленським – не може бути впевненим, що демократичні президентські вибори в Україні взагалі відбудуться будь-коли в найближчому майбутньому. І в цьому полягає найголовніша, принципова відмінність нинішньої ситуації від подій початку 2000-х.

В інтерв’ю італійському телеканалу RAI президент Зеленський вперше підтвердив, що розмірковує про заміну головнокомандувача Збройних сил України.

Інтерв’ю вийшло італійською мовою, проте Офіс президента надав ВВС оригінальну цитату Зеленського у відповідь на питання щодо головкома:

“Залужний? Якщо ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного сектору. Я думаю про це, про перезавантаження. Я в процесі в цьому. Не можна сказати, ось одна людина, ви замінили, і все поїхало. Ні, це серйозна машина і вона залежить від багатьох процесів. І якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні бути лідерами перемоги. Не втрачати надії, не опускати руки. Брати енергію звідки завгодно і не залежати від того, який у вас сьогодні настрій. Забудьте його вдома”.

Видання УП з посиланням на своїх співрозмовників в ОП також вказує, що із Залужним може піти начальник генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала. А самі відставки, за даними виданнями, можуть відбутись протягом цього тижня.

Залужного призначили головнокомандувачем збройних сил України в липні 2021 року. Повідомлення про можливий конфлікт між головкомом ЗСУ та Зеленським з’явилися в західних та українських ЗМІ навесні 2022 року.

Президент підозрює Залужного в політичних амбіціях.

Напруженість особливо зросла, коли у листопаді 2023 року Залужний в інтерв’ю журналу The Economist назвав ситуацію на передовій такою, що зайшла в глухий кут. Офіс президента тоді розкритикував головкома, але про те, що ситуація в глухому куті згодом визнав і президент.