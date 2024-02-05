Зеленский увольнением выталкивает Залужного в политику – ВВС

Заявление Владимира Зеленского итальянскому телеканалу RAI окончательно подтвердило то, что и так было очевидно. А именно, что отставка Валерия Залужного, о которой столько говорили за последние недели, — это вопрос не военной тактики и стратегии, не разных взглядов президента и главнокомандующего ВСУ на будущее боевых действий, а чистая политика, пишет ВВС Украина.

Ведь как иначе воспринимать слова президента Украины, который говорит об отставке своего топгенерала в категориях типа «нам нужно перезагрузить не только военный сектор, но и других руководителей государства»?

Пока что не очень понятно, каких именно руководителей государства хочет перезагрузить Владимир Зеленский (с уверенностью можно сказать лишь, что среди этих руководителей точно не будет главы его офиса Андрея Ермака, его позиции «вицепрезидента» наверняка ничего не угрожает). Но сама постановка вопроса – уволим того или иного министра, а заодно и главнокомандующего Вооруженными силами изменим – это точно о политике, которая окончательно вернулась в Украину в состоянии войны.

Анализируя формально еще несостоявшуюся отставку Залужного, но теперь уже кажущуюся неизбежной, украинские наблюдатели часто вспоминают об истории двадцатилетней давности.

Популярный премьер Виктор Ющенко тогда не горел желанием ввязываться в политические баталии, они вообще были ему глубоко противны.

Но отставка с должности главы правительства по сути не оставила ему выбора – Ющенко стал символом альтернативы надоевшему «кучмизму», органическим центром тяготения для оппозиции президенту, который на глазах терял популярность. Что было дальше – мы знаем.

Аналогия с Залужным, который никогда не заявлял о политических амбициях, но сейчас находится в шаге от того, чтобы, возможно, против своей воли стать зримой альтернативой Владимиру Зеленскому, лежит на поверхности.

Парадоксально: президент, два месяца назад предостерегавший главнокомандующего от участия в политике, сегодня сам его к ней выталкивает.

Проблема состоит лишь в том, что сегодня никто – включая Залужный и Зеленский – не может быть уверен, что демократические президентские выборы в Украине вообще состоятся никогда в ближайшем будущем. И в этом заключается самое главное, принципиальное отличие нынешней ситуации от событий начала 2000-х.

В интервью итальянскому телеканалу RAI президент Зеленский впервые подтвердил, что размышляет о замене главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Интервью вышло на итальянском языке, однако Офис президента предоставил ВВС оригинальную цитату Зеленского в ответ на вопросы главкома:

«Залужный? Если мы говорим о перезагрузке, то мы говорим о перезагрузке тех или иных руководителей государства, а не только одного сектора. Я думаю об этом, о перезагрузке. Я в этом процессе. Нельзя сказать, вот один человек, его заменили, и все поехало. Нет, это серьезная машина, и она зависит от многих процессов. И если мы хотим победить, мы должны быть лидерами победы. Не терять надежды, не опускать руки. Брать энергию откуда угодно и не зависеть от того, какое у вас сегодня настроение. Забудьте его дома».

Издание УП со ссылкой на своих собеседников в ОП также указывает, что с Залужным может уйти начальник генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала. А сами отставки, по данным изданиям, могут состояться в течение этой недели.

Залужного назначили главнокомандующим вооруженными силами Украины в июле 2021 года. Сообщения о возможном конфликте между главкомом ВСУ и Зеленским появились в западных и украинских СМИ весной 2022 года.

Напряженность особенно возросла, когда в ноябре 2023 года Залужный в интервью журналу The Economist назвал ситуацию на передовой зашедшей в тупик. Офис президента тогда подверг критике главкома, но о том, что ситуация в тупике впоследствии признал и президент.