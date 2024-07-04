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Залужный отбыл в Великобританию на дипломатическую работу — Суспільне

Мир 17:10   04.07.2024
Оксана Якушко
Залужный отбыл в Великобританию на дипломатическую работу — Суспільне

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный уже отправился в Великобританию, где будет исполнять обязанности посла Украины, сообщает Суспільне.

В ближайшее время Залужный приступит к исполнению своих обязанностей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 17:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экс-главком ВСУ Валерий Залужный уже отправился в Великобританию, где будет исполнять обязанности посла Украины, сообщает Суспільне.".