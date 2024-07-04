Залужный отбыл в Великобританию на дипломатическую работу — Суспільне
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный уже отправился в Великобританию, где будет исполнять обязанности посла Украины, сообщает Суспільне.
В ближайшее время Залужный приступит к исполнению своих обязанностей.
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- Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: Валерий Залужный, Великобритания, дипломат, посол;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 17:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экс-главком ВСУ Валерий Залужный уже отправился в Великобританию, где будет исполнять обязанности посла Украины, сообщает Суспільне.".