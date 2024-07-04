Залужный отбыл в Великобританию на дипломатическую работу — Суспільне

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный уже отправился в Великобританию, где будет исполнять обязанности посла Украины, сообщает Суспільне.

В ближайшее время Залужный приступит к исполнению своих обязанностей.

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