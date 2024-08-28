Лондон тайно поддерживает идею Киева ударить по РФ ракетой Storm Shadow – СМИ

Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow по территории РФ, но не будет публично призывать к этому шагу из-за опасений, что это спровоцирует скандал с США, пишет The Telegraph.

Владимир Зеленский неоднократно просил использовать это оружие, способное избегать радаров противника и поражать точные цели на расстоянии до 190 миль, для нанесения ударов по территории РФ.

Несмотря на путаницу в позиции правительства, The Telegraph понимает, что Даунинг-стрит поддерживает это.

Однако ракеты обычно используют вместе с засекреченными американскими системами, для чего требуется разрешение Вашингтона.

The Telegraph понимает, что Великобритания не обращалась к США с официальным запросом на использование Украиной ракет на территории России. Понятно, что обеспокоенность США этим шагом была выражена ясно.

Источник в Белом доме сообщил The Telegraph, что администрация Байдена обеспокоена тем, что их использование, даже без одобрения США, может обострить ситуацию и привести к втягиванию американских войск в конфликт.

Предполагается, что сэр Кир Стармер не хочет провоцировать скандал по этому вопросу и, как сообщается, придерживается «консультативного подхода» к переговорам с США по этому вопросу после предыдущих дипломатических скандалов при тори.

Источник в Уайтхолле заявил: «Мы хотим обсуждать подобные вопросы с союзниками, а не торопиться и делать это».

США в частном порядке выразили недовольство поспешной позицией Великобритании в вопросе поставки военной техники Украине.

Известно, что в начале этого года Грант Шэппс, занимавший тогда пост министра обороны, настаивал на том, чтобы Киев нанес удар по российским военным кораблям в Крыму, в то время как Америка действовала более осторожно.

Источники в то время сообщили, что решение Великобритании стать первой западной страной, пожертвовавшей основные боевые танки, и стремление страны поставлять истребители F-16 вызвали беспокойство в Вашингтоне, поскольку официальные лица полагали, что Великобритания пытается подтолкнуть их к принятию аналогичных решений.

Утверждается, что именно эта ситуация стала причиной отказа США поддержать попытку бывшего министра обороны сэра Бена Уоллеса стать генеральным секретарем НАТО.

Высокопоставленный военный источник заявил: «США боятся эскалации больше, чем мы, потому что им приходится с этим иметь дело. Нам — нет».

Источник добавил: «В конце концов, им придется собирать осколки. Маленькая Британия не может воевать с РФ».

Помимо опасений, что удары Storm Shadow по России могут привести к эскалации конфликта, в США высказывают опасения, что ракеты теперь могут не справиться с уничтожением российских целей, которые отодвинули от границы.

Источник в Уайтхолле сказал: «Также верно, что украинцы уделяют много внимания определенной группе вооружений, и это классическая тактика Зеленского — настаивать на чем-то подобном. Русские также проявили смекалку в этом вопросе, и наиболее важные активы были выведены из зоны досягаемости».

Во вторник сэр Кейр не стал отвечать на вопрос о том, может ли Украина использовать ракеты для поражения целей на территории РФ.

Премьер-министр заявил: «Я не собираюсь вдаваться в тактические вопросы применения оружия по причинам, которые, я знаю, вы поймете».

Однако он добавил: «Мы будем поддерживать их столько, сколько потребуется».

Насколько известно The Telegraph, ранее этим летом правительство обратилось к США с просьбой смягчить свою позицию и разрешить использование оружия на территории РФ.

Во вторник г-н Зеленский объявил, что Украина провела первый успешный испытательный пуск баллистической ракеты отечественного производства.

Хотя президент Украины не обнародовал подробности испытательного запуска, украинские инженеры с 2014 года работают над созданием баллистической ракеты малой дальности для замены советской системы «Точка-У».

Реализация программы была ускорена после того, как в том же году РФ начала свое первое вторжение на восточный Донбасс Украины и незаконно аннексировала Крым.

Так называемый ракетный комплекс «Гром-2» или «Сапсан» предназначен для поражения целей на расстоянии около 300 миль и запускается с пусковой установки, смонтированной на грузовике.

Фабиан Хоффман, научный сотрудник по ракетным технологиям в Университете Осло, сказал: «Успешное испытание — это хорошая новость, но нам не следует придавать этому слишком большого значения.

Вероятно, «Сапсан» потребуется еще несколько месяцев, если не лет, чтобы достичь первоначальной боевой готовности.

«Тем не менее, как отмечали и другие, и я, если Украине запрещено использовать западное ударное оружие большой дальности против целей на территории РФ, для Украины крайне важно разработать собственные ракетные системы с большей грузоподъемностью и более высокой скоростью».