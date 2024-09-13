Стармер ответил Путину про дальнобойное оружие для Украины и «войну с НАТО»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, по пути в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, обозначил для британских журналистов свою позицию относительно очередных угроз российского диктатора.

Подробности сообщило британское издание «The Guardian».

«Россия начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась в Украину. Россия может немедленно прекратить этот конфликт. Украина имеет право на самооборону», — заявил Стармер в ответ на вопросы журналистов об угрозах Путина.

Тот недавно заявил, что снятие ограничений для Украины по применению дальнобойных ракет западного производства по территории РФ, будет означать, что НАТО «находится в состоянии войны» с Россией. И туманно пригрозил, что РФ в связи с этим примет «соответствующие решения, основанные на угрозах, с которыми мы столкнемся».

Стармер отметил, что Британия предоставила Украине «обучения и возможности», чтобы помочь отразить вторжение РФ. И сообщил, что посетит президента США отчасти потому, что «необходимо провести дополнительные обсуждения о характере этих возможностей».

Ранее «The Guardian», ссылаясь на собственные источники, писала о том, что США и Великобритания согласились (вместе с другими союзниками) разрешить Украине наносить удары по военным целям на территории РФ ракетами «Storm Shadow». Комментировать конкретно разрешение на использование этих ракет Стармер пока не стал. Однако сказал: «В ближайшие несколько недель и месяцев, как в Украине, так и на Ближнем Востоке, вероятны действительно важные события, и поэтому необходимо принять ряд тактических решений».