Стармер ответил Путину про дальнобойное оружие для Украины и «войну с НАТО»
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, по пути в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, обозначил для британских журналистов свою позицию относительно очередных угроз российского диктатора.
Подробности сообщило британское издание «The Guardian».
«Россия начала этот конфликт. Россия незаконно вторглась в Украину. Россия может немедленно прекратить этот конфликт. Украина имеет право на самооборону», — заявил Стармер в ответ на вопросы журналистов об угрозах Путина.
Тот недавно заявил, что снятие ограничений для Украины по применению дальнобойных ракет западного производства по территории РФ, будет означать, что НАТО «находится в состоянии войны» с Россией. И туманно пригрозил, что РФ в связи с этим примет «соответствующие решения, основанные на угрозах, с которыми мы столкнемся».
Стармер отметил, что Британия предоставила Украине «обучения и возможности», чтобы помочь отразить вторжение РФ. И сообщил, что посетит президента США отчасти потому, что «необходимо провести дополнительные обсуждения о характере этих возможностей».
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Ранее «The Guardian», ссылаясь на собственные источники, писала о том, что США и Великобритания согласились (вместе с другими союзниками) разрешить Украине наносить удары по военным целям на территории РФ ракетами «Storm Shadow». Комментировать конкретно разрешение на использование этих ракет Стармер пока не стал. Однако сказал: «В ближайшие несколько недель и месяцев, как в Украине, так и на Ближнем Востоке, вероятны действительно важные события, и поэтому необходимо принять ряд тактических решений».
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- Категории: Мир, Политика; Теги: Storm Shadows, Великобритания, война, Нато, оружие, Путин, стармер, сша;
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 11:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, по пути в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом, обозначил для британских журналистов свою позицию относительно очередных угроз российского диктатора".