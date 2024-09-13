49 украинцев вернулись домой из плена РФ — Зеленский (фото)

Из плена РФ удалось вернуть еще 49 украинцев. Об этом днем ​​13 сентября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«49 украинцев и украинок дома. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди. В частности, Ление Умерова – девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц «Азовстали». Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук», – написал Зеленский.

Он также поблагодарил украинских защитников, пополняющих обменный фонд для государства.

«Все наши воины, которые берут в плен российского оккупанта, все наши службы, которые обезвреживают российских диверсантов и коллаборантов, приближают освобождение наших людей. Должны вернуть домой всех наших – и воинов, и гражданских», — отметил президент.