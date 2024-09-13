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49 украинцев вернулись домой из плена РФ — Зеленский (фото)

Общество 14:10   13.09.2024
Виктория Яковенко
49 украинцев вернулись домой из плена РФ — Зеленский (фото) Фото: Владимир Зеленский

Из плена РФ удалось вернуть еще 49 украинцев. Об этом днем ​​13 сентября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«49 украинцев и украинок дома. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди. В частности, Ление Умерова – девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц «Азовстали». Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук», – написал Зеленский.

Он также поблагодарил украинских защитников, пополняющих обменный фонд для государства.

«Все наши воины, которые берут в плен российского оккупанта, все наши службы, которые обезвреживают российских диверсантов и коллаборантов, приближают освобождение наших людей. Должны вернуть домой всех наших – и воинов, и гражданских», — отметил президент.

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Фото: Владимир Зеленский
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Фото: Владимир Зеленский
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Фото: Владимир Зеленский
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Фото: Владимир Зеленский
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Фото: Владимир Зеленский
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Фото: Владимир Зеленский
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Фото: Владимир Зеленский

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 14:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из плена РФ удалось вернуть еще 49 украинцев. Об этом днем ​​13 сентября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.".