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Один из освобожденных пленных – «азовец» из Харьковщины

Общество 17:28   13.09.2024
Оксана Якушко
Один из освобожденных пленных – «азовец» из Харьковщины Фото: Владимир Зеленский

Один из освобожденных во время обмена пленных – житель Харьковского района.

Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По обновленной информации, один из освобожденных пленных – житель Харьковского района, боец ​​«Азова», – заявил Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 17:28;

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