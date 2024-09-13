Один из освобожденных пленных – «азовец» из Харьковщины
Фото: Владимир Зеленский
Один из освобожденных во время обмена пленных – житель Харьковского района.
Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«По обновленной информации, один из освобожденных пленных – житель Харьковского района, боец «Азова», – заявил Синегубов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: азов, азовец, военнопленные, обмен пленными, пленные, синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 17:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один из освобожденных во время обмена пленных – житель Харьковского района.".