Live
  • Пн 07.10.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.43

Бійці ЗСУ відбили українських військових з полону росіян на Харківщині (відео)

Події 22:13   07.10.2024
Оксана Якушко
Бійці ЗСУ відбили українських військових з полону росіян на Харківщині (відео)

Командир 1-ї роти 2-го штурмбату Мося розповів , як бійці 3-ї окремої штурмової бригади атакували супротивника, ліквідували ДРГ, відбили зайняті ворогом позиції та звільнили полонених.

Звільнені з російського полону – військовослужбовці союзних сил, і серед них кадровий офіцер у званні капітана, сержант та солдати. Зараз вони перебувають у безпеці та отримують медичну допомогу.

«У нас була задача зайти на смугу, стабілізувати лінію фронту. Проблема в тому, що там не було сталої лінії фронту, не було розуміння, де є передній край сил противника. Все це ускладнювалося важкою місцевістю: там багато великих перепадів висот, балок, куди противник може до нас скритно підходити», – розповів Мося.

Колеги по зброї з іншого підрозділу запитали, чи не вийшли на позиції 3-ї штурмової їхні бійці – четверо людей. Тоді штурмовики і зрозуміли, що десь пропали четверо бійців.

“Ми їх почали шукати пташкою, і знайшли разом із диверсійною групою противника”, – каже командир роти.

Тоді штурмовики вирішили відвернути увагу противника, і бранцям вдалося втекти. Мося зазначив, що бійців потрібно було звільнити в будь-якому випадку, тому що хлопці, які потрапили в полон, були носіями інформації. Ба більше, там був офіцер, командир взводу, який знав уже набагато більше, аніж звичайний піхотинець. Пізніше полонені розповіли, що командування росіян наказало їм убити українців, але ті, хто їх узяв у полон, чомусь відмовилися від цього завдання та намагалися їх вивести на свої позиції, розповів Мося.

Командир роти зазначив, що українським військовим довелося працювати під шаленою активністю ворожих дронів.

Читайте також: Четверо зі 103 бійців, яких сьогодні повернули з полону, з Харківщини (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На Харків не курсуватимуть електрички: які маршрути скасували і чому
На Харків не курсуватимуть електрички: які маршрути скасували і чому
07.10.2024, 08:08
Бійці ЗСУ відбили українських військових з полону росіян на Харківщині (відео)
Бійці ЗСУ відбили українських військових з полону росіян на Харківщині (відео)
07.10.2024, 22:13
У прокуратурі показали наслідки нічних обстрілів Харківщини (фото)
У прокуратурі показали наслідки нічних обстрілів Харківщини (фото)
07.10.2024, 10:29
Стало відомо, коли Харків і область накриє негода: очікують грозу
Стало відомо, коли Харків і область накриє негода: очікують грозу
07.10.2024, 13:38
Два дні не ходитимуть трамваї в одному з районів Харкова
Два дні не ходитимуть трамваї в одному з районів Харкова
07.10.2024, 21:09
Похолодає та дощитиме. Якою буде погода 8 жовтня у Харкові та області
Похолодає та дощитиме. Якою буде погода 8 жовтня у Харкові та області
07.10.2024, 20:25

Новини за темою:

22:33
Комбат 3-ї ОШБр: ситуація неконтрольована, РФ у 2 км від Осколу на Харківщині
20:04
РФ перекинула свіжі сили на Харківщину, щоб відбити втрачені території – Жорін
20:30
Ворог намагається відбити території – боєць 3-ї ОШБр про «харківський наступ»
14:16
“Харківський наступ”: у DeepState повідомили, де мала успіх 3-тя штурмова
14:20
“Чекайте хороших новин”: 3-тя штурмова провела наступ на Харківщині (відео)

Ви читали новину: «Бійці ЗСУ відбили українських військових з полону росіян на Харківщині (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 22:13;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир штурмбату Мося розповів, як бійці 3-ї окремої штурмової бригади ліквідували ДРГ і звільнили полонених.".