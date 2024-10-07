Бійці ЗСУ відбили українських військових з полону росіян на Харківщині (відео)

Командир 1-ї роти 2-го штурмбату Мося розповів , як бійці 3-ї окремої штурмової бригади атакували супротивника, ліквідували ДРГ, відбили зайняті ворогом позиції та звільнили полонених.

Звільнені з російського полону – військовослужбовці союзних сил, і серед них кадровий офіцер у званні капітана, сержант та солдати. Зараз вони перебувають у безпеці та отримують медичну допомогу.

«У нас була задача зайти на смугу, стабілізувати лінію фронту. Проблема в тому, що там не було сталої лінії фронту, не було розуміння, де є передній край сил противника. Все це ускладнювалося важкою місцевістю: там багато великих перепадів висот, балок, куди противник може до нас скритно підходити», – розповів Мося.

Колеги по зброї з іншого підрозділу запитали, чи не вийшли на позиції 3-ї штурмової їхні бійці – четверо людей. Тоді штурмовики і зрозуміли, що десь пропали четверо бійців.

“Ми їх почали шукати пташкою, і знайшли разом із диверсійною групою противника”, – каже командир роти.

Тоді штурмовики вирішили відвернути увагу противника, і бранцям вдалося втекти. Мося зазначив, що бійців потрібно було звільнити в будь-якому випадку, тому що хлопці, які потрапили в полон, були носіями інформації. Ба більше, там був офіцер, командир взводу, який знав уже набагато більше, аніж звичайний піхотинець. Пізніше полонені розповіли, що командування росіян наказало їм убити українців, але ті, хто їх узяв у полон, чомусь відмовилися від цього завдання та намагалися їх вивести на свої позиції, розповів Мося.

Командир роти зазначив, що українським військовим довелося працювати під шаленою активністю ворожих дронів.