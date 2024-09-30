ОТГВ «Харьков»: в Шебекино враг меняет позиции артситем

О ситуации на Харьковском направлении проинформировали в сводке 30 сентября в ОТГВ «Харьков».

В Харьковском районе, около населенного пункта Красное, враг минировал дороги противотанковыми минами. А неподалеку Огурцового оккупанты усилили воздушную разведку – пытаются при помощи БПЛА вычислить позиции ВСУ.

«В Волчанске противник осуществлял единичное перемещение личного состава для проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь; с целью повышения живучести артиллерийских подразделений, произвел замену огневых позиций дежурных артиллерийских средств в районе Шебекиного (рф)», – сообщили в ВСУ.

Потери врага за сутки: 21 погибший, 65 раненых, один пленный. На Харьковском направлении враг лишился 69 единиц вооружения и военной техники. Среди них: танк, четыре артсистемы, 11 авто, четыре единицы спецтехники, ПВО и 47 БПЛА. Кроме того, украинские военные уничтожили 64 укрытия, площадку для запуска беспилотников и место для хранения боеприпасов.