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ОТУВ «Харків»: у Шебекіному ворог змінює позиції артситем

Україна 10:38   30.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ «Харків»: у Шебекіному ворог змінює позиції артситем Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на Харківському напрямку поінформували у зведенні 30 вересня в ОТУВ “Харків”.

У Харківському районі, біля населеного пункту Красне, ворог мінував дороги протитанковими мінами. А неподалік Огірцевого окупанти посилили повітряну розвідку – намагаються за допомогою БПЛА виявити позиції ЗСУ.

“У Вовчанську противник здійснював поодиноке переміщення особового складу для проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат; з метою підвищення живучості артилерійських підрозділів, зробив заміну вогневих позицій чергових артилерійських засобів у районі Шебекіного (рф)”, – повідомили у ВСУ.

Втрати ворога за добу: 21 загиблий, 65 поранених, один полонений. На Харківському напрямку ворог втратив 69 одиниць озброєння та військової техніки. Серед них: танк, чотири артсистеми, 11 авто, чотири одиниці спецтехніки, ППО та 47 БПЛА. Крім того, українські військові знищили 64 укриття, майданчик для запуску безпілотників та місце для зберігання боєприпасів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 10:38;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському напрямку поінформували у зведенні 30 вересня в ОТУВ “Харків”.".