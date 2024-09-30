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Минус более 600 оккупантов, сожгли «Солнцепек»: 3 ОШБр о неделе на Харьковщине

Общество 15:38   30.09.2024
Виктория Яковенко
Минус более 600 оккупантов, сожгли «Солнцепек»: 3 ОШБр о неделе на Харьковщине Фото: 3 ОШБр

Украинские воины 3 ОШБр ВСУ опубликовали статистику потерь врага на Харьковщине за неделю.

«Так, двухсотых противника стало на 343 россиянина больше. 293 оккупанта — триста. Бойцы бригады сожгли тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепёк», гаубицу Д-30, пушку МТ-12 «Рапира» и минометы — 120 и 82 калибров. Шесть танков и два ББМ, среди которых российский БТР — поражены», — сообщили воины.

Также украинские защитники уничтожили наземный роботизированный комплекс россиян. Еще 10 БпЛА «ZALA» и 4 «Supercam» — сбили. Кроме этого, ликвидировали комплекс РЭБ «Силок».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 15:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские воины 3 ОШБр ВСУ опубликовали статистику потерь врага на Харьковщине за неделю.".