Мінус понад 600 росіян, спалили «Солнцепек»: 3 ОШБр про тиждень на Харківщині

Українські воїни 3 ОШБр ЗСУ опублікували статистику втрат ворога на Харківщині за тиждень.

«Так, двохсотих противника стало на 343 росіянина більше. 293 окупанти — триста. Бійці бригади спалили вщент важку вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепёк», гаубицю Д-30, гармату МТ-12 «Рапіра» та міномети — 120 і 82 калібрів. Шість танків та два ББМ, серед яких російський БТР — уражено», – повідомили воїни.

Також українські захисники знищили наземний роботизований комплекс росіян. Ще 10 БпЛА «ZALA» та 4 «Supercam» — збили. Крім цього, ліквідували комплекс РЕБ «Силок».