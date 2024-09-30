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Мінус понад 600 росіян, спалили «Солнцепек»: 3 ОШБр про тиждень на Харківщині

Суспільство 15:38   30.09.2024
Вікторія Яковенко
Мінус понад 600 росіян, спалили «Солнцепек»: 3 ОШБр про тиждень на Харківщині Фото: 3 ОШБр

Українські воїни 3 ОШБр ЗСУ опублікували статистику втрат ворога на Харківщині за тиждень.

«Так, двохсотих противника стало на 343 росіянина більше. 293 окупанти — триста. Бійці бригади спалили вщент важку вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепёк», гаубицю Д-30, гармату МТ-12 «Рапіра» та міномети — 120 і 82 калібрів. Шість танків та два ББМ, серед яких російський БТР — уражено», – повідомили воїни.

Також українські захисники знищили наземний роботизований комплекс росіян. Ще 10 БпЛА «ZALA» та 4 «Supercam» — збили. Крім цього, ліквідували комплекс РЕБ «Силок».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 15:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські воїни 3 ОШБр ЗСУ опублікували статистику втрат ворога на Харківщині за тиждень.".