ГУР показало «охоту» на Харьковщине: уничтожили блиндажи и склады РФ (видео)
скриншот
Бойцы подразделения «Крылья» департамента ГУР МО Украины на Харьковщине уничтожили укрепления и склады россиян.
«В результате удачного применения 10 FPV-дронов разведчики уничтожили: 3 блиндажа; 2 состава БК; 1 оборудованную позицию противника», — рассказали в ГУР МО Украины.
Кроме этого, враг потерял четырех оккупантов, еще один захватчик получил ранения.
Видео: ГУР МО Украины
Читайте также: Зачистка Агрегатного завода в Волчанске: DeepState показал эксклюзивные кадры
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: блиндаж, ворог, враг, ГУР, знищили, рф, уничтожили, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ГУР показало «охоту» на Харьковщине: уничтожили блиндажи и склады РФ (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 16:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы подразделения «Крылья» департамента ГУР МО Украины на Харьковщине уничтожили укрепления и склады россиян.".