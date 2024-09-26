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ГУР показало «охоту» на Харьковщине: уничтожили блиндажи и склады РФ (видео)

Общество 16:10   26.09.2024
Виктория Яковенко
ГУР показало «охоту» на Харьковщине: уничтожили блиндажи и склады РФ (видео) скриншот

Бойцы подразделения «Крылья» департамента ГУР МО Украины на Харьковщине уничтожили укрепления и склады россиян.

«В результате удачного применения 10 FPV-дронов разведчики уничтожили: 3 блиндажа; 2 состава БК; 1 оборудованную позицию противника», — рассказали в ГУР МО Украины.

Кроме этого, враг потерял четырех оккупантов, еще один захватчик получил ранения.

Видео: ГУР МО Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 16:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы подразделения «Крылья» департамента ГУР МО Украины на Харьковщине уничтожили укрепления и склады россиян.".