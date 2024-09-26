ГУР показало «охоту» на Харьковщине: уничтожили блиндажи и склады РФ (видео)

Бойцы подразделения «Крылья» департамента ГУР МО Украины на Харьковщине уничтожили укрепления и склады россиян.

«В результате удачного применения 10 FPV-дронов разведчики уничтожили: 3 блиндажа; 2 состава БК; 1 оборудованную позицию противника», — рассказали в ГУР МО Украины.

Кроме этого, враг потерял четырех оккупантов, еще один захватчик получил ранения.

Видео: ГУР МО Украины