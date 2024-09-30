Сегодня 30 сентября: какой праздник и день в истории

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО. В 2016-м нашли две картины Ван Гога, которые выкрали из музея за 14 лет до этого. В 1946-м началось оглашение приговоров на Нюрнбергском процессе. В 1938-м европейские страны подписали Мюнхенское соглашение, согласно которому Германия без боя получила Судетскую область Чехословакии. В 1791-м состоялась премьера последней оперы Моцарта.

Праздники и памятные даты 30 сентября

30 сентября в Украине – Всеукраинский день библиотек.

В мире: Международный день переводчика.

Также отмечают: День «Спасите коалу», Международный день подкастов, День грязелечения.

30 сентября в истории

30 сентября 1791 года состоялась премьера последней оперы Моцарта – «Волшебная флейта». Подробнее.

30 сентября 1938 года заключили Мюнхенское соглашение. Оно стало пиком «политики умиротворения», которую пытались проводить Франция и Великобритания в отношении гитлеровской Германии. Европейские страны позволили себе разделить Чехословакию – даже без ее участия в процессе переговоров. Подробнее.

30 сентября 1939 года после захвата Польши нацистской Германией и СССР в Париже создали правительство Польши в изгнании. Подробнее.

30 сентября 1946 года в Нюрнберге начали оглашать приговоры нацистским преступникам – подсудимым на Нюрнбергском процессе. Подробнее.

30 сентября 2016 года нашли две квартиры Ван Гога, похищенные из музея Амстердама за 14 лет до того: «Вид на море в Схевенинген» (1882) и «Паства выходит из реформистской церкви в Нью Нене» (1884-1885). Подробнее.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО. В заявлении по этому поводу Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: «Мы сделали свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО».

Церковный праздник 30 сентября

30 сентября чтят память святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси. А также – Григория Просветителя, епископа Великой Армении. Подробнее.

Народные приметы

Если утро пасмурное, то ближайшие дни будут теплыми.

Сухая погода 30 сентября предсказывает, что зима будет нескоро.

Если дождь, то зима будет снежной.

Что нельзя делать 30 сентября

Нельзя ходить в грязной одежде и спать в несвежей постели.

Нельзя пускать в дом чужих людей.

День не подходит для того, чтобы делать ремонт.