Сьогодні 30 вересня: яке свято та день в історії

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО. У 2016-му знайшли дві картини Ван Гога, які викрали з музею за 14 років до цього. У 1946-му почалося оголошення вироків на Нюрнберзькому процесі. У 1938-му європейські країни підписали Мюнхенську угоду, згідно з якою Німеччина без бою отримала Судетську область Чехословаччини. У 1791-му відбулася прем’єра останньої опери Моцарта.

Свята та пам’ятні дати 30 вересня

30 вересня в Україні – Всеукраїнський день бібліотек.

У світі: Міжнародний день перекладача.

Також відзначають: День “Врятуйте коалу”, Міжнародний день подкастів, День грязелікування.

30 вересня в історії

30 вересня 1791 року відбулася прем’єра останньої опери Моцарта – “Чарівна флейта”. Докладніше.

30 вересня 1938 року уклали Мюнхенську угоду. Вона стала піком “політики умиротворення”, яку намагалися проводити Франція та Велика Британія щодо гітлерівської Німеччини. Європейські країни дозволили собі розділити Чехословаччину – навіть без її участі у переговорах. Докладніше.

30 вересня 1939 року після захоплення Польщі нацистською Німеччиною та СРСР у Парижі створили уряд Польщі у вигнанні. Докладніше.

30 вересня 1946 року у Нюрнберзі почали оголошувати вироки нацистським злочинцям – підсудним на Нюрнберзькому процесі. Докладніше.

30 вересня 2016 року знайшли дві квартири Ван Гога, викрадені з музею Амстердама за 14 років до того: “Вид на море у Северінсен” (1882) та “Паства виходить з реформістської церкви в Нью Нене” (1884-1885). Докладніше.

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО . У заяві із цього приводу Президент України Володимир Зеленський наголосив: «Ми зробили свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у прискореному порядку до НАТО».

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО. У заяві із цього приводу Президент України Володимир Зеленський наголосив: “Ми зробили свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у прискореному порядку до НАТО”.

Церковне свято 30 вересня

30 вересня за новим церковним календарем християни вшановують пам’ять святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Русі. А також – священномученика Григорія, єпископа, просвітителя Великої Вірменії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо ранок похмурий, то найближчі дні будуть теплі.

Суха погода 30 вересня віщує, що зима буде нескоро.

Якщо йде дощ, то зима буде сніжною.

Що не можна робити 30 вересня

Не можна ходити в брудному одязі та спати в несвіжому ліжку.

Не можна пускати в дім чужих людей.

День не підходить для того, щоб робити ремонт.