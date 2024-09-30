На Харківщині були відключення світла через бої – Міненерго
Міністерство енергетики України вранці 30 вересня повідомило, що на Харківщині через бойові дії вимикалися електропідстанції.
“За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях”, — поінформувала пресслужба Міненерго.
Так, у Харківській області, за даними міністерства, знеструмлювалися підстанції та побутові споживачі. Електропостачання вже відновлено.
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Нагадаємо, під ранок по Харківській області вдарив російський “шахед”. Начальник ХОВА повідомив про “приліт” у Богодухівському районі.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 10:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики України вранці 30 вересня повідомило, що на Харківщині через бойові дії вимикалися електропідстанції".