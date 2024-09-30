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На Харківщині були відключення світла через бої – Міненерго

Події 10:06   30.09.2024
Оксана Горун
На Харківщині були відключення світла через бої – Міненерго

Міністерство енергетики України вранці 30 вересня повідомило, що на Харківщині через бойові дії вимикалися електропідстанції.

“За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях”, — поінформувала пресслужба Міненерго.

Так, у Харківській області, за даними міністерства, знеструмлювалися підстанції та побутові споживачі. Електропостачання вже відновлено.

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Нагадаємо, під ранок по Харківській області вдарив російський “шахед”. Начальник ХОВА повідомив про “приліт” у Богодухівському районі.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 10:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики України вранці 30 вересня повідомило, що на Харківщині через бойові дії вимикалися електропідстанції".