На Харківщині були відключення світла через бої – Міненерго

Міністерство енергетики України вранці 30 вересня повідомило, що на Харківщині через бойові дії вимикалися електропідстанції.

“За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях”, — поінформувала пресслужба Міненерго.

Так, у Харківській області, за даними міністерства, знеструмлювалися підстанції та побутові споживачі. Електропостачання вже відновлено.

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Нагадаємо, під ранок по Харківській області вдарив російський “шахед”. Начальник ХОВА повідомив про “приліт” у Богодухівському районі.