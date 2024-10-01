Live
  • Вт 01.10.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 41.22
  • EUR 46.15

У Харкові – пожежа: горить очерет і трава, подробиці від мерії (фото)

Суспільство 16:53   01.10.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові – пожежа: горить очерет і трава, подробиці від мерії (фото) Фото: телеграм-канал «Типичное ХТЗ Харьков»

У соцмережах ширяться фото масштабної пожежі у Харкові. У міськраді повідомили, що горить.

За даними мерії, пожежа сталася в Основ’янському районі. Горить очерет та трава на площі 39 га.

«Над ліквідацією пожежі працюють 16 підрозділів ДСНС. Також до роботи залучені п’ять цистерн КП «Харківводоканал», дев’ять поливальних машин СКП «Харківзеленбуд» та 12 водовозок КП «Шляхрембуд», – додали в мерії.

01
Фото: телеграм-канал «Типичное ХТЗ Харьков»

Читайте також: ДСНС: 6 пожеж у Харківській області виникло через обстріли, 71 – в екосистемах

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 1 жовтня: рух зупинили, Терехов повернувся
Головні новини Харкова 1 жовтня: рух зупинили, Терехов повернувся
01.10.2024, 17:45
Росіяни атакують на Куп’янському напрямку біля 10 сіл – Генштаб ЗСУ
Росіяни атакують на Куп’янському напрямку біля 10 сіл – Генштаб ЗСУ
01.10.2024, 17:40
У Харкові – пожежа: горить очерет і трава, подробиці від мерії (фото)
У Харкові – пожежа: горить очерет і трава, подробиці від мерії (фото)
01.10.2024, 16:53
Добу не буде води під Харковом через ремонт на окружній
Добу не буде води під Харковом через ремонт на окружній
01.10.2024, 16:23
Терехов повернувся до Харкова: куди одразу поїхав і про що домовився в Іспанії
Терехов повернувся до Харкова: куди одразу поїхав і про що домовився в Іспанії
01.10.2024, 09:12
З наслідками пилової бурі борються комунальники у Харкові (фото)
З наслідками пилової бурі борються комунальники у Харкові (фото)
01.10.2024, 15:17

Новини за темою:

10:48
Пожежа в лісі у Балаклії триває: вогонь вже поширився на 40 га (фото)
13:46
На Харківщині – три лісові пожежі: горять 280 гектарів (фото)
12:32
Пожежу в Харкові гасить майже сотня рятувальників (фото)
11:14
Масштабна пожежа в Харкові: у ДСНС повідомили, що горить (відео)
12:47
Дим над Харковом: у ДСНС розповіли, що горить (фото)

Ви читали новину: «У Харкові – пожежа: горить очерет і трава, подробиці від мерії (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 16:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У соцмережах ширяться фото масштабної пожежі у Харкові. У міськраді повідомили, що горить.".