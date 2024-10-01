У Харкові – пожежа: горить очерет і трава, подробиці від мерії (фото)

У соцмережах ширяться фото масштабної пожежі у Харкові. У міськраді повідомили, що горить.

За даними мерії, пожежа сталася в Основ’янському районі. Горить очерет та трава на площі 39 га.

«Над ліквідацією пожежі працюють 16 підрозділів ДСНС. Також до роботи залучені п’ять цистерн КП «Харківводоканал», дев’ять поливальних машин СКП «Харківзеленбуд» та 12 водовозок КП «Шляхрембуд», – додали в мерії.