У Харкові – пожежа: горить очерет і трава, подробиці від мерії (фото)
Фото: телеграм-канал «Типичное ХТЗ Харьков»
У соцмережах ширяться фото масштабної пожежі у Харкові. У міськраді повідомили, що горить.
За даними мерії, пожежа сталася в Основ’янському районі. Горить очерет та трава на площі 39 га.
«Над ліквідацією пожежі працюють 16 підрозділів ДСНС. Також до роботи залучені п’ять цистерн КП «Харківводоканал», дев’ять поливальних машин СКП «Харківзеленбуд» та 12 водовозок КП «Шляхрембуд», – додали в мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 16:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У соцмережах ширяться фото масштабної пожежі у Харкові. У міськраді повідомили, що горить.".