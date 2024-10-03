Генштаб повідомив про 16 боїв на Харківщині, а також про авіаудари по області
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку за добу поінформував у ранковому зведенні 3 жовтня Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ двічі – у районі Вовчанська та Тихого. На Куп’янському – РФ атакувала 14 разів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника недалеко від Синьківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки”, – уточнили у ГШ.
Окрім того, окупанти скинули авіабомби на такі населені пункти області: Харків, Великі Проходи, Вовчанськ, Черкаська Лозова, Дергачі.
У Генштабі також оновили інформацію про втрати ворога.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку за добу поінформував у ранковому зведенні 3 жовтня Генштаб ЗСУ. ".