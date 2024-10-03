Генштаб повідомив про 16 боїв на Харківщині, а також про авіаудари по області

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку за добу поінформував у ранковому зведенні 3 жовтня Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ двічі – у районі Вовчанська та Тихого. На Куп’янському – РФ атакувала 14 разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника недалеко від Синьківки, Андріївки, Піщаного та Стельмахівки”, – уточнили у ГШ.

Окрім того, окупанти скинули авіабомби на такі населені пункти області: Харків, Великі Проходи, Вовчанськ, Черкаська Лозова, Дергачі.

У Генштабі також оновили інформацію про втрати ворога.