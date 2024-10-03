Live
  • Чт 03.10.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 41.28
  • EUR 45.71

В ISW прокоментували просування РФ на півночі від Харкова

Україна 10:05   03.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
В ISW прокоментували просування РФ на півночі від Харкова

Про провали РФ на фронті Харківської області розповіли вранці 3 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW).

Російські джерела стверджували, що армії РФ вдалося захопити Старицю – на північному сході від Харкова. А також – частину лісу на півночі від Зеленого – на північному сході від Липців. Проте аналітики не змогли знайти цьому підтвердження.

Крім того, росіяни заявили про просування на Куп’янському напрямку – до річки Оскіл. Але в Інституті вивчення війни також не виявили змін на фронті в цій частині Харківщини.

“Російські війська продовжували наступальні дії на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки, на південний захід від Куп’янська — Новоосиново, Курилівка, Степова Новоселівка, Вишневе, Колісниківка, Глушківка, Кругляківка”, – додали в ISW.

Читайте також: РФ масовано атакувала на Харківщині: що Синєгубову розповіли українські воїни

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Головні новини 3.10: Харків і передмістя закидали КАБ, відключення світла, дим
Головні новини 3.10: Харків і передмістя закидали КАБ, відключення світла, дим
03.10.2024, 11:10
У будинку, що потрапив під обстріл у Харкові, відновлюють газопостачання
У будинку, що потрапив під обстріл у Харкові, відновлюють газопостачання
03.10.2024, 11:26
Головні новини Харкова 2 жовтня: вибухи, прилетіло по багатоповерхівці
Головні новини Харкова 2 жовтня: вибухи, прилетіло по багатоповерхівці
02.10.2024, 23:59
Поранені 25 людей – Синєгубов про наслідки обстрілів Харкова та області
Поранені 25 людей – Синєгубов про наслідки обстрілів Харкова та області
03.10.2024, 08:59
КАБ у Харкові вдарив по багатоповерхівці, 9 постраждалих, у тому числі дитина
КАБ у Харкові вдарив по багатоповерхівці, 9 постраждалих, у тому числі дитина
02.10.2024, 23:57
У Вовчанську армія РФ воює без ліків та теплих речей – ОТУВ “Харків”
У Вовчанську армія РФ воює без ліків та теплих речей – ОТУВ “Харків”
03.10.2024, 10:36

Новини за темою:

07:59
ISW: окупанти посилено штурмують Вовчанськ і просунулися у бік Харкова
07:43
ISW: РФ просунулася на півночі від Харкова, штурми біля Куп’янська безуспішні
07:33
Хто контролює Вовчанський агрегатний завод – пояснення ISW
07:51
ISW: ЗС РФ знаходяться за три кілометри від річки Оскіл на Харківщині
07:52
Росіяни хочуть створити плацдарм на річці Оскіл на Харківщині – ISW

Ви читали новину: «В ISW прокоментували просування РФ на півночі від Харкова»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 10:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про провали РФ на фронті Харківської області розповіли вранці 3 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW).".