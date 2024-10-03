В ISW прокоментували просування РФ на півночі від Харкова
Про провали РФ на фронті Харківської області розповіли вранці 3 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW).
Російські джерела стверджували, що армії РФ вдалося захопити Старицю – на північному сході від Харкова. А також – частину лісу на півночі від Зеленого – на північному сході від Липців. Проте аналітики не змогли знайти цьому підтвердження.
Крім того, росіяни заявили про просування на Куп’янському напрямку – до річки Оскіл. Але в Інституті вивчення війни також не виявили змін на фронті в цій частині Харківщини.
“Російські війська продовжували наступальні дії на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки, на південний захід від Куп’янська — Новоосиново, Курилівка, Степова Новоселівка, Вишневе, Колісниківка, Глушківка, Кругляківка”, – додали в ISW.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: isw, купянское направление, утренняя сводка;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 10:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про провали РФ на фронті Харківської області розповіли вранці 3 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW).".