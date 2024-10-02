РФ масовано атакувала на Харківщині: що Синєгубову розповіли українські воїни

Про ситуацію на фронті на Харківщині в етері нацмарафону розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Мали масовані атаки і по Куп’янському напрямку, і по Вовчанському. Коли ворог намагався відновити втрачені позиції у Вовчанську – залучалися кілька десятків одиниць броньованої техніки. Однак, спілкуючись з нашими військовими, які випромінюють впевненість, вони кажуть: «так була атака, весь ворог, вся техніка знищені». З одного боку ворог не полишає ідей просунутися вглиб нашої території на Харківському напрямку, однак наші воїни міцно на своїх позиціях стоять», – зазначив Синєгубов.

Він також розповів, що в області продовжується евакуація. Зокрема, востаннє обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб оголосили з трьох громад: Куп’янської, Курилівської і Кіндрашівської.

«За планом потрібно було вивезти 168 дітей. Ми вже вивезли 195 дітей, залишається ще 74. Тобто, люди, які декларували, що вони виїхали по офіційних реєстрах, насправді вони повертаються», – зазначив голова ХОВА.