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РФ масовано атакувала на Харківщині: що Синєгубову розповіли українські воїни

Суспільство 16:07   02.10.2024
Вікторія Яковенко
РФ масовано атакувала на Харківщині: що Синєгубову розповіли українські воїни скриншот

Про ситуацію на фронті на Харківщині в етері нацмарафону розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Мали масовані атаки і по Куп’янському напрямку, і по Вовчанському. Коли ворог намагався відновити втрачені позиції у Вовчанську – залучалися кілька десятків одиниць броньованої техніки. Однак, спілкуючись з нашими військовими, які випромінюють впевненість, вони кажуть: «так була атака, весь ворог, вся техніка знищені». З одного боку ворог не полишає ідей просунутися вглиб нашої території на Харківському напрямку, однак наші воїни міцно на своїх позиціях стоять», – зазначив Синєгубов.

Він також розповів, що в області продовжується евакуація. Зокрема, востаннє обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб оголосили з трьох громад: Куп’янської, Курилівської і Кіндрашівської.

«За планом потрібно було вивезти 168 дітей. Ми вже вивезли 195 дітей, залишається ще 74. Тобто, люди, які декларували, що вони виїхали по офіційних реєстрах, насправді вони повертаються», – зазначив голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 16:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті на Харківщині в етері нацмарафону розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.".