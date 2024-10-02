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РФ массированно атаковала на Харьковщине – Синегубов передал слова воинов

Общество 16:07   02.10.2024
Виктория Яковенко
РФ массированно атаковала на Харьковщине – Синегубов передал слова воинов скриншот

О ситуации на фронте в Харьковской области в эфире нацмарафона рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.

«Имели массированные атаки и по Купянскому направлению, и по Волчанскому. Когда враг пытался восстановить утраченные позиции в Волчанске – привлекалось несколько десятков единиц бронированной техники. Однако, общаясь с нашими военными, которые излучают уверенность, они говорят: «да, была атака, весь враг, вся техника уничтожены». С одной стороны, враг не оставляет идей продвинуться вглубь нашей территории на Харьковском направлении, однако наши воины крепко на своих позициях стоят», — отметил Синегубов.

Он также рассказал, что в области продолжается эвакуация. В частности, последний раз обязательную эвакуацию в принудительный способ объявили из трех громад: Купянской, Куриловской и Кондрашевской.

«По плану нужно было вывезти 168 детей. Мы уже вывезли 195 детей, остается еще 74. То есть, люди, которые декларировали, что они выехали по официальным реестрам, на самом деле они возвращаются», — отметил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 16:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области в эфире нацмарафона рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.".