РФ массированно атаковала на Харьковщине – Синегубов передал слова воинов

О ситуации на фронте в Харьковской области в эфире нацмарафона рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.

«Имели массированные атаки и по Купянскому направлению, и по Волчанскому. Когда враг пытался восстановить утраченные позиции в Волчанске – привлекалось несколько десятков единиц бронированной техники. Однако, общаясь с нашими военными, которые излучают уверенность, они говорят: «да, была атака, весь враг, вся техника уничтожены». С одной стороны, враг не оставляет идей продвинуться вглубь нашей территории на Харьковском направлении, однако наши воины крепко на своих позициях стоят», — отметил Синегубов.

Он также рассказал, что в области продолжается эвакуация. В частности, последний раз обязательную эвакуацию в принудительный способ объявили из трех громад: Купянской, Куриловской и Кондрашевской.

«По плану нужно было вывезти 168 детей. Мы уже вывезли 195 детей, остается еще 74. То есть, люди, которые декларировали, что они выехали по официальным реестрам, на самом деле они возвращаются», — отметил глава ХОВА.