РФ массированно атаковала на Харьковщине – Синегубов передал слова воинов
О ситуации на фронте в Харьковской области в эфире нацмарафона рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.
«Имели массированные атаки и по Купянскому направлению, и по Волчанскому. Когда враг пытался восстановить утраченные позиции в Волчанске – привлекалось несколько десятков единиц бронированной техники. Однако, общаясь с нашими военными, которые излучают уверенность, они говорят: «да, была атака, весь враг, вся техника уничтожены». С одной стороны, враг не оставляет идей продвинуться вглубь нашей территории на Харьковском направлении, однако наши воины крепко на своих позициях стоят», — отметил Синегубов.
Он также рассказал, что в области продолжается эвакуация. В частности, последний раз обязательную эвакуацию в принудительный способ объявили из трех громад: Купянской, Куриловской и Кондрашевской.
«По плану нужно было вывезти 168 детей. Мы уже вывезли 195 детей, остается еще 74. То есть, люди, которые декларировали, что они выехали по официальным реестрам, на самом деле они возвращаются», — отметил глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, волчанск, синегубов, харьковщина, хова, штурм;
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 16:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области в эфире нацмарафона рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.".