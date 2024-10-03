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В ISW прокомментировали продвижение РФ на севере от Харькова

Украина 10:05   03.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В ISW прокомментировали продвижение РФ на севере от Харькова

О провалах РФ на фронте в Харьковской области рассказали утром 3 октября в Институте изучения войны (ISW).

Российские источники утверждали, что армии РФ удалось захватить Старицу – на северо-востоке от Харькова. А также – часть леса на севере от Зеленого – на северо-востоке от Липцев. Однако аналитики не смогли найти этому подтверждений.

Кроме того, россияне заявили о продвижении на Купянском направлении – к речке Оскол. Но в Институте изучения войны также не обнаружили изменений на фронте в этой части Харьковщины.

«Российские войска продолжали наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, юго-западнее Купянска — Новоосиново, Курилова, Степная Новоселовка, Вишневое, Колесниковка, Глушковка, Кругляковка», – добавили в ISW.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 10:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О провалах РФ на фронте в Харьковской области рассказали утром 3 октября в Институте изучения войны (ISW).".