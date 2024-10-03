В ISW прокомментировали продвижение РФ на севере от Харькова
О провалах РФ на фронте в Харьковской области рассказали утром 3 октября в Институте изучения войны (ISW).
Российские источники утверждали, что армии РФ удалось захватить Старицу – на северо-востоке от Харькова. А также – часть леса на севере от Зеленого – на северо-востоке от Липцев. Однако аналитики не смогли найти этому подтверждений.
Кроме того, россияне заявили о продвижении на Купянском направлении – к речке Оскол. Но в Институте изучения войны также не обнаружили изменений на фронте в этой части Харьковщины.
«Российские войска продолжали наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, юго-западнее Купянска — Новоосиново, Курилова, Степная Новоселовка, Вишневое, Колесниковка, Глушковка, Кругляковка», – добавили в ISW.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, купянское направление, утренняя сводка;
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 10:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О провалах РФ на фронте в Харьковской области рассказали утром 3 октября в Институте изучения войны (ISW).".