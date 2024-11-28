На Купянском направлении враг пытался прорваться 17 раз – сводка от Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Харьковском и Купянском направлении, которые произошли в течение суток, сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На севере Харьковщины враг безуспешно атаковал пять раз в районе Волчанска и Тихого, пишут в ГШ. Тем временем на Купянщине зафиксировали 17 штурмов россиян.
«Силы обороны отражали наступательные действия вблизи Колесниковки, Загрызового, Зеленой Рощи и Кругляковки», – уточнили в Генштабе.
По всей линии фронта за сутки произошло 157 боевых столкновений, враг обстрелял наши позиции 4800 раз.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, Купянщина, утренняя сводка, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 08:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении, которые произошли в течение суток, сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.".