На Купянском направлении враг пытался прорваться 17 раз – сводка от Генштаба

О боях на Харьковском и Купянском направлении, которые произошли в течение суток, сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На севере Харьковщины враг безуспешно атаковал пять раз в районе Волчанска и Тихого, пишут в ГШ. Тем временем на Купянщине зафиксировали 17 штурмов россиян.

«Силы обороны отражали наступательные действия вблизи Колесниковки, Загрызового, Зеленой Рощи и Кругляковки», – уточнили в Генштабе.

По всей линии фронта за сутки произошло 157 боевых столкновений, враг обстрелял наши позиции 4800 раз.