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На Купянском направлении враг пытался прорваться 17 раз – сводка от Генштаба

Происшествия 08:34   28.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
На Купянском направлении враг пытался прорваться 17 раз – сводка от Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Харьковском и Купянском направлении, которые произошли в течение суток, сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На севере Харьковщины враг безуспешно атаковал пять раз в районе Волчанска и Тихого, пишут в ГШ. Тем временем на Купянщине зафиксировали 17 штурмов россиян.

«Силы обороны отражали наступательные действия вблизи Колесниковки, Загрызового, Зеленой Рощи и Кругляковки», – уточнили в Генштабе.

По всей линии фронта за сутки произошло 157 боевых столкновений, враг обстрелял наши позиции 4800 раз.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 08:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском и Купянском направлении, которые произошли в течение суток, сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.".