Смертельный пожар в Солоницевской громаде, темпы разминирования – данные ГСЧС
Утром 28 ноября в пресс-службе ГСЧС проинформировали, что за сутки в области возникло восемь пожаров.
Возгораний, возникших из-за обстрелов региона, не зафиксировали, уточнили спасатели.
«Во время ликвидации одного из бытовых пожаров спасатели обнаружили тела двух погибших. Событие произошло 27 ноября в 17:12 в частном доме в поселке Ольшаны Солоницевской громады. Площадь пожара составила 80 кв. Во время разведки пожарные обнаружили тела 18-летнего юноши и 42-летней женщины. Причина возникновения возгорания устанавливается», – сообщили в ГСЧС.
Кроме того, пиротехники нашли и обезвредили 85 единиц взрывоопасных предметов за сутки.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорание, ГСЧС, пожарные, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 08:19;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 28 ноября в пресс-службе ГСЧС проинформировали, что за сутки в области возникло восемь пожаров.".