Смертельный пожар в Солоницевской громаде, темпы разминирования – данные ГСЧС

Утром 28 ноября в пресс-службе ГСЧС проинформировали, что за сутки в области возникло восемь пожаров.

Возгораний, возникших из-за обстрелов региона, не зафиксировали, уточнили спасатели.

«Во время ликвидации одного из бытовых пожаров спасатели обнаружили тела двух погибших. Событие произошло 27 ноября в 17:12 в частном доме в поселке Ольшаны Солоницевской громады. Площадь пожара составила 80 кв. Во время разведки пожарные обнаружили тела 18-летнего юноши и 42-летней женщины. Причина возникновения возгорания устанавливается», – сообщили в ГСЧС.

Кроме того, пиротехники нашли и обезвредили 85 единиц взрывоопасных предметов за сутки.

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