Live
  • Чт 28.11.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.8

Смертельный пожар в Солоницевской громаде, темпы разминирования – данные ГСЧС

Происшествия 08:19   28.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Смертельный пожар в Солоницевской громаде, темпы разминирования – данные ГСЧС

Утром 28 ноября в пресс-службе ГСЧС проинформировали, что за сутки в области возникло восемь пожаров.

Возгораний, возникших из-за обстрелов региона, не зафиксировали, уточнили спасатели.

«Во время ликвидации одного из бытовых пожаров спасатели обнаружили тела двух погибших. Событие произошло 27 ноября в 17:12 в частном доме в поселке Ольшаны Солоницевской громады. Площадь пожара составила 80 кв. Во время разведки пожарные обнаружили тела 18-летнего юноши и 42-летней женщины. Причина возникновения возгорания устанавливается», – сообщили в ГСЧС.

Кроме того, пиротехники нашли и обезвредили 85 единиц взрывоопасных предметов за сутки.

Читайте также: В ISW прокомментировали заявления РФ о прорыве границы в районе Казачей Лопани

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Харькове – серия взрывов, «прилетело» по Киевскому району (дополняется)
В Харькове – серия взрывов, «прилетело» по Киевскому району (дополняется)
28.11.2024, 06:59
Новости Харькова – главное за 28.11: утренний обстрел Харькова, наступление РФ
Новости Харькова – главное за 28.11: утренний обстрел Харькова, наступление РФ
28.11.2024, 09:00
«Сложная ситуация»: защитники Липцев под Харьковом противостоят не только РФ
«Сложная ситуация»: защитники Липцев под Харьковом противостоят не только РФ
27.11.2024, 21:03
В ISW прокомментировали заявления РФ о прорыве границы в районе Казачей Лопани
В ISW прокомментировали заявления РФ о прорыве границы в районе Казачей Лопани
28.11.2024, 07:56
Ракетная атака по Украине: что известно о «прилетах» (дополняется)
Ракетная атака по Украине: что известно о «прилетах» (дополняется)
28.11.2024, 09:01
Сегодня 28 ноября: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 ноября: какой праздник и день в истории
28.11.2024, 06:00

Новости по теме:

13:43
Пожар в харьковской многоэтажке: женщина получила ожоги
08:31
Пожары на Харьковщине: сотрудники ГСЧС за сутки потушили 12 возгораний
08:02
ГСЧС: 28 раз выезжали спасатели на пожары в экосистемах Харьковщины
14:17
Харьковщина в огне: что усложняет тушение пожаров, рассказал Синегубов
21:20
«Не в результате боевых действий»: на Харьковщине вспыхнул газопровод (видео)

Вы читали новость: «Смертельный пожар в Солоницевской громаде, темпы разминирования – данные ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 08:19;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 28 ноября в пресс-службе ГСЧС проинформировали, что за сутки в области возникло восемь пожаров.".