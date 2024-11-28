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В ISW прокомментировали заявления РФ о прорыве границы в районе Казачей Лопани

Украина 07:56   28.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
В ISW прокомментировали заявления РФ о прорыве границы в районе Казачей Лопани

Накануне российские блогеры распространяли информацию о том, что ВС РФ прорвали границу на севере Харьковщины. Эти заявления прокомментировали в Институте изучения войны (ISW).

«Российские блогеры утверждали 27 ноября, что российские войска продвинулись через международную границу к северу от города Харькова вблизи Гранова, Казачей Лопани и Прудянки в направлении Слатино и, что украинские силы контратаковали к северу от Харькова, Липцев и Глубокого», – уточнили аналитики.

Однако каких-либо подтверждений этой информации в ISW так и не нашли. Более того, все попытки россиян наступать на Харьковском направлении оказались безуспешными.

«Российские блогеры утверждали, что 27 ноября российские войска незначительно продвинулись в районе Двуречной (к северу от Купянска), а на подступах к населенному пункту продолжаются бои. Российские источники также утверждали, что российские силы продолжают продвижение через реку Оскол вблизи Новомлинска (к северу от Купянска) и атакуют юго-восточнее Купянска в районе Колесниковки и Кругляковки», – добавили в Институте изучения войны.

Также, по данным российских источников, военные РФ захватили восточную часть Купянска.

«Хотя ISW наблюдал лишь доказательства российских успехов вдоль узкого выступа в восточном Купянске», – уточнили аналитики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 07:56;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне российские блогеры распространяли информацию о том, что РФ прорвала границу на севере Харьковщины. Эти заявления прокомментировали в Институте изучения войны (ISW).".