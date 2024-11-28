В ISW прокоментували заяви РФ про прорив кордону в районі Козачої Лопані

Напередодні російські блогери розповсюджували інформацію про те, що ЗС РФ прорвала кордон на півночі Харківщини. Ці заяви прокоментували в Інституті вивчення війни (ISW).

“Російські блогери стверджували 27 листопада, що російські війська просунулися через міжнародний кордон на північ від міста Харкова поблизу Гранова, Козачої Лопані та Прудянки в напрямку Слатиного (на захід від російського виступу на півночі Харківської області) і що українські сили контратакували на північ від міста Харкова біля Липців і Глибокого”, – уточнили аналітики.

Однак жодних підтверджень цієї інформації в ISW так і не знайшли. Ба більше, всі спроби росіян наступати на Харківському напрямку виявилися марними.

“Російські блогери стверджували, що 27 листопада російські війська незначно просунулися в районі Дворічної (на північ від Куп’янська), а на підступах до населеного пункту тривають бої. Російські джерела також стверджували, що російські сили продовжують просування через річку Оскіл поблизу Новомлинська (на північ від Куп’янська) і атакують на південний схід від Куп’янська в районі Колісниківки та Кругляківки”, – додали в Інституті вивчення війни.

Також, за даними російських джерел, військові РФ захопили східну частину Куп’янська.

“Хоча ISW спостерігав лише докази російських успіхів уздовж вузького виступу у східному Куп’янську”, – уточнили аналітики.