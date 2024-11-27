На півночі Харківщини «Хартія» досягла певних успіхів: як реагує ворог

Ситуація на Харківському напрямку, зокрема в районі Липців, залишається доволі напруженою, повідомив начальник відділення планування бригади «Хартія» Антон Баєв в етері «Суспільне. Студія».

За його словами, українські військові тут здійснили наступальні дії і досягли певних успіхів.

«Але це був тільки перший етап. Зараз не більше легке завдання, це закріпитися і створити умови для подальшого просування, щоб покращити тактичне положення. Тому, сутички і бої відбуваються з противником за день у достатньо великій кількості», – зазначив військовий.

За його словами, тактика ворога не змінилася. Однак, окупантам передали в допомогу спеціалізований підрозділ БпЛА.

«Це і поява більшого використання БпЛА типу «Ланцет», це і більше фіксація роботи і «прильотів» КАБів по позиціях бригади», – додав Баєв.

Він також розповів, як погода впливає на ситуацію на фронті.

«Погода також зараз дуже складна. Це і великі пориви вітру, який заважає роботі наших БпЛА. Велика хмарність, яка не дозволяє нашим крилатим розвідникам літати. Це і сама температура, яка ускладнює перебування піхоти на нових позиціях», – пояснив воїн.