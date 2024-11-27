На севере Харьковщины «Хартия» добилась определенных успехов: реакция врага
Ситуация на Харьковском направлении, в частности в районе Липцев, остается достаточно напряженной, сообщил начальник отделения планирования бригады «Хартия» Антон Баев в эфире «Суспільне. Студія».
По его словам, украинские военные здесь совершили наступательные действия и добились определенных успехов.
«Но это был только первый этап. Сейчас не более легкая задача, это закрепиться и создать условия для дальнейшего продвижения, чтобы улучшить тактическое положение. Поэтому бои происходят с противником за день в достаточно большом количестве», — отметил военный.
По его словам, тактика врага не изменилась. Однако оккупантам передали в помощь специализированное подразделение БпЛА.
«Это и появление большего использования БпЛА типа «Ланцет», это и больше фиксация работы и «прилетов» КАБ по позициям бригады», — добавил Баев.
Он также рассказал, как погода влияет на ситуацию на фронте.
«Погода тоже сейчас очень сложная. Это и большие порывы ветра, которые мешают работе наших БпЛА. Облачно, что не позволяет нашим крылатым разведчикам летать. Это и сама температура, усложняющая пребывание пехоты на новых позициях», — объяснил воин.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: липцы, север, хартия, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении, в частности в районе Липцев, остается достаточно напряженной.".