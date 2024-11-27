На севере области РФ применяла бомбардировочную авиацию, атаковала 5 раз – ГШ

Всего за сутки россияне атаковали наши позиции на севере Харьковщины пять раз, активно применяя бомбардировочную авиацию, пишут в Генштабе ВСУ.

На севере оккупанты наступали в районе Волчанска, добавили в ГШ. На Купянском направлении количество штурмов РФ достигло 18 раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Григорьевки, Зеленой Рощи, Загрызового, Сенькового, Колесниковки, Синьковки и Андреевки», – добавили в Генштабе.

Под вражеские авиаудары попал Питомник, Высокая Яруга и Куриловка.

Потери врага, по данным Генштаба, теперь таковы: