На севере области РФ применяла бомбардировочную авиацию, атаковала 5 раз – ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
Всего за сутки россияне атаковали наши позиции на севере Харьковщины пять раз, активно применяя бомбардировочную авиацию, пишут в Генштабе ВСУ.
На севере оккупанты наступали в районе Волчанска, добавили в ГШ. На Купянском направлении количество штурмов РФ достигло 18 раз.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Григорьевки, Зеленой Рощи, Загрызового, Сенькового, Колесниковки, Синьковки и Андреевки», – добавили в Генштабе.
Под вражеские авиаудары попал Питомник, Высокая Яруга и Куриловка.
Потери врага, по данным Генштаба, теперь таковы:
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, война, генштаб;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 08:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за сутки россияне атаковали наши позиции на севере Харьковщины пять раз, активно применяя бомбардировочную авиацию, пишут в Генштабе ВСУ.".