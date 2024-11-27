Не могли потушить почти восемь часов: в Харькове горели заброшенные здания

О пожаре, который произошел накануне в Харькове, рассказали в утренней сводке в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, пожар возник в Киевском районе в 20:18.

«Горели два заброшенных здания на общей площади более 1000 м кв. В 03:50 пожар полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается», – уточнили в ГСЧС.

Еще одно возгорание зафиксировали из-за вражеского обстрела – горело в Чугуевском районе. А всего за сутки силами ГСЧС в регионе ликвидировали семь пожаров.