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Не могли потушить почти восемь часов: в Харькове горели заброшенные здания

Происшествия 08:09   27.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Не могли потушить почти восемь часов: в Харькове горели заброшенные здания

О пожаре, который произошел накануне в Харькове, рассказали в утренней сводке в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, пожар возник в Киевском районе в 20:18.

«Горели два заброшенных здания на общей площади более 1000 м кв. В 03:50 пожар полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается», – уточнили в ГСЧС.

Еще одно возгорание зафиксировали из-за вражеского обстрела – горело в Чугуевском районе. А всего за сутки силами ГСЧС в регионе ликвидировали семь пожаров.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 08:09;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пожаре, который произошел накануне в Харькове, рассказали в утренней сводке в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".