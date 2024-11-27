Не могли потушить почти восемь часов: в Харькове горели заброшенные здания
О пожаре, который произошел накануне в Харькове, рассказали в утренней сводке в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
По данным спасателей, пожар возник в Киевском районе в 20:18.
«Горели два заброшенных здания на общей площади более 1000 м кв. В 03:50 пожар полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается», – уточнили в ГСЧС.
Еще одно возгорание зафиксировали из-за вражеского обстрела – горело в Чугуевском районе. А всего за сутки силами ГСЧС в регионе ликвидировали семь пожаров.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорения, ГСЧС, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 08:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пожаре, который произошел накануне в Харькове, рассказали в утренней сводке в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".