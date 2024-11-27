РФ продвинулась возле Колесниковки, Кругляковки и на еще одном участке области

Об успехах РФ на Харьковщине сообщили авторы проекта Deep State 27 ноября.

Аналитики обновили карту боевых действий на Харьковщине, указав продвижение врага в регионе. На них видно, что он смог захватить часть территорий на Купянщине в районе Колесниковки и Кругляковки. В то же время, по данным авторов проекта, о полной оккупации городов речи пока не идет.

Также враг продвинулся возле Оскола в районе Двуречной. На этом направлении в Харьковской области успехи РФ фиксируют уже третий день подряд.