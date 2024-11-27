Live
  • Ср 27.11.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.5
  • EUR 43.68

РФ продвинулась возле Колесниковки, Кругляковки и на еще одном участке области

Украина 07:27   27.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
РФ продвинулась возле Колесниковки, Кругляковки и на еще одном участке области

Об успехах РФ на Харьковщине сообщили авторы проекта Deep State 27 ноября.

Аналитики обновили карту боевых действий на Харьковщине, указав продвижение врага в регионе. На них видно, что он смог захватить часть территорий на Купянщине в районе Колесниковки и Кругляковки. В то же время, по данным авторов проекта, о полной оккупации городов речи пока не идет.

Также враг продвинулся возле Оскола в районе Двуречной. На этом направлении в Харьковской области успехи РФ фиксируют уже третий день подряд.

Читайте также: «Это сплошные руины, нет дорог» — ОТГВ «Харьков» о штурмах РФ в Волчанске

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное за 27 ноября: как прошла ночь
Новости Харькова – главное за 27 ноября: как прошла ночь
27.11.2024, 08:32
Россияне ударили КАБами по поселку под Харьковом (фото)
Россияне ударили КАБами по поселку под Харьковом (фото)
26.11.2024, 16:25
РФ продвинулась возле Колесниковки, Кругляковки и на еще одном участке области
РФ продвинулась возле Колесниковки, Кругляковки и на еще одном участке области
27.11.2024, 07:27
Какой будет погода в декабре в Харькове и области — синоптики сделали прогноз
Какой будет погода в декабре в Харькове и области — синоптики сделали прогноз
26.11.2024, 17:51
ISW: на севере области – чеченский спецназ, РФ пытается прорвать границу
ISW: на севере области – чеченский спецназ, РФ пытается прорвать границу
27.11.2024, 07:53
Не могли потушить почти восемь часов: в Харькове горели заброшенные здания
Не могли потушить почти восемь часов: в Харькове горели заброшенные здания
27.11.2024, 08:09

Новости по теме:

08:17
Количество боев на Харьковщине уменьшилось. За сутки враг атаковал 6 раз – ГШ

Вы читали новость: «РФ продвинулась возле Колесниковки, Кругляковки и на еще одном участке области»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 07:27;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успехах РФ на Харьковщине сообщили авторы проекта Deep State 27 ноября.".