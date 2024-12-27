Присутствие врага довольно высокое – пограничники о ситуации на севере области
Начальник отдела пограничной службы бригады «ГАРТ» Иван Ковалев в эфире нацмарафона рассказал, что происходит на севере Харьковщины и есть ли изменения на этом участке фронта.
В целом, ситуация на Волчанском направлении не изменилась и остается сложной, констатировал Ковалев.
«Присутствие врага здесь достаточно высокое. Круглосуточно оккупанты обстреливают наши позиции из всего имеющегося у него вооружения. Прошлая ночь была не исключением. В целом, с начала майской наступательной операции и до сих пор враг пытается создать здесь так называемую «буферную зону». Но успехов противник не имеет», – сказал начальник отдела.
В то же время, по его словам, враг не пытается передислоцироваться или существенно нарастить количество войск – тактика РФ в этой части Харьковщины остается неизменной.
«Это несмотря на изменение погодных условий, само похолодание. Это тактика постоянных обстрелов и работа малыми группами диверсионно-разведывательных сил. Противник пытается незаметно подкрадываться к позициям или в тыл рубежа обороны, но такие попытки вовремя выявляются и успешно отбиваются. Наши ребята эффективно выполняют поставленные задачи», – добавил Ковалев.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: волчанск, настпуление, оккупанты, окупанти, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 11:06;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник отдела пограничной службы бригады «ГАРТ» Иван Ковалев в эфире нацмарафона рассказал, что происходит на севере Харьковщины и есть ли изменения на этом участке фронта.".