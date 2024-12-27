Об успехах РФ после пяти суток активных боев на Купянщине рассказал Машовец

Основные усилия противник сосредотачивает южнее Купянска-Узлового, уточнил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Речь идет о направлениях Кругляковка-Загрызово и Лозовая-Зеленый Гай.

«Судя по всему, передовые подразделения 2-й мсд, пока без особых результатов пытаются расширить участок контроля левого берега р. Оскол, в районе Кругляковки, в том числе — атакуя в направлении Загрызово», – предположил аналитик.

В то же время россияне увеличили количество войск, действующих на Боровском направлении.

«Таким образом, по сути, сейчас в сторону Боровой пытаются прорваться силы противника, эквивалентные его общевойсковой армии (ОВА) — главные силы одной мотострелковой дивизии + 2 отдельных мотострелковых бригад», – акцентировал Машовец.

Однако все эти действия не принесли врагу существенных успехов. Аналитик констатировал, что за пять суток напряженных боев на Купянщине ВС РФ удалось лишь незначительно продвинуться в районе Загрызово и и Лозовой.