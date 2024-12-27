РФ активизировалась на Купянщине, Двуречанское направление становится опаснее

О том, изменилась ли ситуация на Купянщине, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

Ситуация на Купянском направлении существенно не изменилась и остается под контролем СОУ. Однако, отметил Канашевич, сказать, что в этой части региона стало спокойнее пока что нельзя.

«Враг, как продолжал атаковать по направлениям населенного пункта Двуречная и направлению населенного пункта Колесниковка, так и продолжает там свои атакующие действия. Пока успехов нет, ситуация находится под контролем, но надо отметить, что эти два направления, которые я только что отметил, так сказать — Двуречанский и то, что пытается разбить на две позиции Вооруженные Силы Украины, — они по этим двум направлениям, конечно, активизировали свои действия. Безусловно, Двуречанское направление сейчас становится достаточно опасным. Но, опять же, за последние дни ситуация не изменилась, есть контроль над ситуацией со стороны наших сил», – отметил начальник РВА.

По его данным, на левобережье Купянщины все еще остаются 1670 людей. Все они до сих пор могут эвакуироваться, однако желания выехать у этих людей нет, сказал Канашевич.

«Но тем не менее, учитывая, что враг активно применяет сейчас FPV-дроны и сбросы, и у нас есть уже несколько таких ситуаций, когда гражданские люди страдали в результате таких атак именно этими средствами, то безусловно мы и видим реакцию людей. То есть, люди из Двуречанского направления – Двуречная, Кутьковка, Западное, они понемногу начинают уезжать, но учитывая то, что там людей и поначалу было немного, то и уезжает не так много людей. То есть, суммарно, если говорить, там где-то около 250 человек суммарно остается у нас по этим трем населенным пунктам», – добавил Канашевич.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»