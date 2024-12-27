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РФ активізувалася на Куп’янщині, Дворічанський напрямок стає небезпечнішим

Фронт 09:21   27.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ активізувалася на Куп’янщині, Дворічанський напрямок стає небезпечнішим

Про те, чи змінилася ситуація на Куп’янщині, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

Ситуація на Куп’янському напрямку суттєво не змінилася та залишається під контролем СОУ. Однак, зазначив Канашевич, сказати, що в цій частині регіону стало спокійніше поки що не можна.

Ворог, як продовжував атакувати з напрямків населеного пункту Дворічна і напрямку населеного пункту Колісниківка, так і продовжує там свої атакувальні дії. Наразі успіхів не має, ситуація знаходиться під контролем, але треба відзначити, що ці два напрямки, які я щойно зазначив, так би мовити – Дворічанський і той, що намагаються розбити на дві позиції Збройні Сили України, – вони по цих двох напрямках, звичайно, активізували свої дії. Безумовно, Дворічанський напрямок зараз стає достатньо небезпечним, але, знову ж таки, за останні дні ситуація не змінилася, є контроль над ситуацією з боку наших сил”, – зазначив начальник РВА.

За його даними, на лівобережжі Куп’янщини досі залишаються 1670 людей. Всі вони й досі можуть евакуюватися, проте бажання виїхати у цих людей немає, сказав Канашевич.

Але, тим не менше, враховуючи те, що ворог активно застосовує зараз FPV-дрони і скиди, і у нас є вже декілька таких ситуацій, коли цивільні люди страждали в наслідок таких атак саме цими засобами, то безумовно ми і бачимо реакцію людей. Тобто, люди з Дворічанського напрямку – Дворічна Кутьківка, Западне, вони потрохи починають виїжджати, але враховуючи те, що там людей і спочатку було небагато, то і виїжджає не так багато людей. Тобто сумарно, якщо говорити, там десь біля 250 людей сумарно залишається у нас по цих трьох населених пунктах”, – додав Канашевич.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 09:21;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, чи змінилася ситуація на Куп’янщині, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.".