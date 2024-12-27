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Про успіхи РФ після п’яти діб активних боїв на Куп’янщині розповів Машовець

Україна 10:04   27.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про успіхи РФ після п’яти діб активних боїв на Куп’янщині розповів Машовець Фото: Генштаб ЗСУ

Основні зусилля противник зосереджує на півдні від Куп’янська-Вузлового, уточнив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

Йдеться про напрямки Кругляківка-Загризове та Лозова-Зелений Гай.

“Скоріш все, передові підрозділи 2-ї мсд, поки без особливих результатів намагаються розширити ділянку контролю лівого берега р. Оскіл, в районі Кругляківки, у тому числі – атакуючи у напрямку Загризове”, – припустив аналітик.

Водночас росіяни збільшили кількість військ, які діють на Борівському напрямку.

“Таким чином, по суті зараз у бік Борової намагаються прорватися сили противника, еквівалентні його загальновійськовій армії (ЗВА) – головні сили однієї мотострілецької дивізії + 2 окремих мотострілецьких бригад”, – акцентував Машовець.

Проте всі ці дії не принесли ворогові значних успіхів. Аналітик констатував, що за п’ять діб напружених боїв на Куп’янщині ЗС РФ вдалося лише незначно просунутися в районі Загризового та Лозової.

Читайте також: РФ активізувалася на Куп’янщині, Дворічанський напрямок стає небезпечнішим

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 10:04;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні зусилля противник зосереджує на півдні від Куп’янська-Вузлового, уточнив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.".