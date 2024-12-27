Про успіхи РФ після п’яти діб активних боїв на Куп’янщині розповів Машовець
Основні зусилля противник зосереджує на півдні від Куп’янська-Вузлового, уточнив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.
Йдеться про напрямки Кругляківка-Загризове та Лозова-Зелений Гай.
“Скоріш все, передові підрозділи 2-ї мсд, поки без особливих результатів намагаються розширити ділянку контролю лівого берега р. Оскіл, в районі Кругляківки, у тому числі – атакуючи у напрямку Загризове”, – припустив аналітик.
Водночас росіяни збільшили кількість військ, які діють на Борівському напрямку.
“Таким чином, по суті зараз у бік Борової намагаються прорватися сили противника, еквівалентні його загальновійськовій армії (ЗВА) – головні сили однієї мотострілецької дивізії + 2 окремих мотострілецьких бригад”, – акцентував Машовець.
Проте всі ці дії не принесли ворогові значних успіхів. Аналітик констатував, що за п’ять діб напружених боїв на Куп’янщині ЗС РФ вдалося лише незначно просунутися в районі Загризового та Лозової.
Читайте також: РФ активізувалася на Куп’янщині, Дворічанський напрямок стає небезпечнішим
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: Купянщина, наступ, рф, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Про успіхи РФ після п’яти діб активних боїв на Куп’янщині розповів Машовець»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 10:04;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні зусилля противник зосереджує на півдні від Куп’янська-Вузлового, уточнив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.".