Про успіхи РФ після п’яти діб активних боїв на Куп’янщині розповів Машовець

Основні зусилля противник зосереджує на півдні від Куп’янська-Вузлового, уточнив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

Йдеться про напрямки Кругляківка-Загризове та Лозова-Зелений Гай.

“Скоріш все, передові підрозділи 2-ї мсд, поки без особливих результатів намагаються розширити ділянку контролю лівого берега р. Оскіл, в районі Кругляківки, у тому числі – атакуючи у напрямку Загризове”, – припустив аналітик.

Водночас росіяни збільшили кількість військ, які діють на Борівському напрямку.

“Таким чином, по суті зараз у бік Борової намагаються прорватися сили противника, еквівалентні його загальновійськовій армії (ЗВА) – головні сили однієї мотострілецької дивізії + 2 окремих мотострілецьких бригад”, – акцентував Машовець.

Проте всі ці дії не принесли ворогові значних успіхів. Аналітик констатував, що за п’ять діб напружених боїв на Куп’янщині ЗС РФ вдалося лише незначно просунутися в районі Загризового та Лозової.