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Присутність ворога досить висока – прикордонники про ситуацію на півночі

Фронт 11:06   27.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Присутність ворога досить висока – прикордонники про ситуацію на півночі скріншот

Начальник відділу прикордонної служби бригади «ГАРТ» Іван Ковальов в етері нацмарафону розповів, що відбувається на півночі Харківщини і чи є зміни на цій ділянці фронту.

Загалом ситуація на Вовчанському напрямку не змінилася і залишається складною, констатував Ковальов.

Присутність ворога тут доволі висока. Цілодобово окупанти обстрілюють наші позиції, усього наявного в нього озброєння. Минула ніч була не виключенням. Загалом від початку травневої наступальної операції досі ворог намагається створити тут так звану «буферну зону». Але успіхів противник не має“, – сказав начальник відділу.

Водночас, за його словами, ворог не намагається передислокуватися чи суттєво наростити кількість військ – тактика РФ у цій частині Харківщини залишається незмінною.

“Це не дивлячись на зміну погодних умов, саме похолодання. Це – тактика постійних обстрілів та робота малими групами диверсійно-розвідувальних сил. Противник намагається непомітно підкрадатись до позицій або в тил рубежу оборони, але такі спроби вчасно виявляються, та успішно відбиваються. Наші хлопці ефективно виконують поставлені завдання“, – додав Ковальов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 11:06;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник відділу прикордонної служби бригади «ГАРТ» Іван Ковальов в етері нацмарафону розповів, що відбувається на півночі Харківщини і чи є зміни на цій ділянці фронту.".