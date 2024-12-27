Присутність ворога досить висока – прикордонники про ситуацію на півночі

Начальник відділу прикордонної служби бригади «ГАРТ» Іван Ковальов в етері нацмарафону розповів, що відбувається на півночі Харківщини і чи є зміни на цій ділянці фронту.

Загалом ситуація на Вовчанському напрямку не змінилася і залишається складною, констатував Ковальов.

“Присутність ворога тут доволі висока. Цілодобово окупанти обстрілюють наші позиції, усього наявного в нього озброєння. Минула ніч була не виключенням. Загалом від початку травневої наступальної операції досі ворог намагається створити тут так звану «буферну зону». Але успіхів противник не має“, – сказав начальник відділу.

Водночас, за його словами, ворог не намагається передислокуватися чи суттєво наростити кількість військ – тактика РФ у цій частині Харківщини залишається незмінною.

“Це не дивлячись на зміну погодних умов, саме похолодання. Це – тактика постійних обстрілів та робота малими групами диверсійно-розвідувальних сил. Противник намагається непомітно підкрадатись до позицій або в тил рубежу оборони, але такі спроби вчасно виявляються, та успішно відбиваються. Наші хлопці ефективно виконують поставлені завдання“, – додав Ковальов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”