Присутність ворога досить висока – прикордонники про ситуацію на півночі
Начальник відділу прикордонної служби бригади «ГАРТ» Іван Ковальов в етері нацмарафону розповів, що відбувається на півночі Харківщини і чи є зміни на цій ділянці фронту.
Загалом ситуація на Вовчанському напрямку не змінилася і залишається складною, констатував Ковальов.
“Присутність ворога тут доволі висока. Цілодобово окупанти обстрілюють наші позиції, усього наявного в нього озброєння. Минула ніч була не виключенням. Загалом від початку травневої наступальної операції досі ворог намагається створити тут так звану «буферну зону». Але успіхів противник не має“, – сказав начальник відділу.
Водночас, за його словами, ворог не намагається передислокуватися чи суттєво наростити кількість військ – тактика РФ у цій частині Харківщини залишається незмінною.
“Це не дивлячись на зміну погодних умов, саме похолодання. Це – тактика постійних обстрілів та робота малими групами диверсійно-розвідувальних сил. Противник намагається непомітно підкрадатись до позицій або в тил рубежу оборони, але такі спроби вчасно виявляються, та успішно відбиваються. Наші хлопці ефективно виконують поставлені завдання“, – додав Ковальов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: вовчанськ, настпуление, окупанти, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 11:06;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник відділу прикордонної служби бригади «ГАРТ» Іван Ковальов в етері нацмарафону розповів, що відбувається на півночі Харківщини і чи є зміни на цій ділянці фронту.".