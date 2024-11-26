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«Это сплошные руины, нет дорог» — ОТГВ «Харьков» о штурмах РФ в Волчанске

Общество 14:22   26.11.2024
Виктория Яковенко
«Это сплошные руины, нет дорог» — ОТГВ «Харьков» о штурмах РФ в Волчанске скриншот

В Волчанске постоянно идут боевые действия. Противник пытается штурмовать позиции украинских защитников, тактику он не меняет, сообщил в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Евгений Романов.

«Разве, что в последнее время стал чаще использовать управляемые авиабомбы и реактивные системы огнеметные, пытаясь разрушить те укрепления, за которые держатся украинские защитники. Они постоянно пытаются держать украинские силы в напряжении, они не в состоянии продвигаться большими колоннами, с тяжелой бронетехникой или идти большим количеством, поскольку эта местность очень специфична после того, как там длительное время велись боевые действия. Это сплошные руины. Нет дорог, то, что есть – заминировано. Там на дежурстве находятся огневые средства, постоянно в воздухе осуществляется авиаразведка беспилотными системами, кружат ударные дроны. То есть продвинуться другим способом как малыми группами противник не может», — сказал Романов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 14:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске постоянно идут боевые действия. Противник пытается штурмовать позиции украинских защитников, тактику он не меняет.".